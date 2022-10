No cabe duda de que la familia Pantoja no está pasando por su mejor momento. Era hace escasas horas cuando se daba a conocer que Kiko Rivera se encuentra ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a consecuencia de un grave problema de salud, del que más tarde ha podido saberse que se trata de un ictus. De momento, el DJ permanecerá en observación bajo la atención de los profesionales médicos pertinentes y ante la espera de una evolución por parte de sus seres queridos.

Como no podía ser de otra manera, este durísimo varapalo ha mantenido en alerta, durante toda la mañana y toda la tarde, a todos los allegados del hijo de Isabel Pantoja. Este es el caso de Irene Rosales, que no ha dudado en acompañar a su marido en tan difícil situación para brindarle todo su apoyo desde cerca. Así se lo ha asegurado ella misma a las cámaras de Gtres, a las que ha atendido haciendo gala de su simpatía: “Está todo bien, está todo controlado, ha sido un susto y está aquí porque es donde mejor puede estar. Le tienen que hacer pruebas y demás, pero está todo bien y controlado”, comenzaba explicando, para después entrar en más detalles sobre lo sucedido: “Ha sido un susto y no quiero que se alarme, porque ha habido suerte. Ha sido un ictus que ha sido muy leve, y nada, le van a hacer sus pruebas. No está mal, él está bien y consciente, perfecto y tan normal. La familia todos nos hemos preocupado muchísimo, estamos al tanto de todo, su madre también, así que no hay nada más”, señalaba, dejando entrever que Isabel Pantoja también se ha preocupado por el estado de salud de su hijo.

Por otro lado, la que fuera colaboradora de Viva la vida también ha querido mostrar positividad con respecto al asunto: “Esto le puede pasar a cualquier tipo de persona, pero ese es el menor de los problemas ahora mismo, la preocupación es que salga muy bien de aquí y que sea dentro de muy pronto. Me ha mandado besos para todos y que diga que está bien, y que gracias por preocuparos”, aseguraba. Y es que, este suceso ha sido totalmente inesperado para toda la familia: “Nosotros fuimos al médico por un resfriado, y sucedió y ha sido un pequeño ictus que ahí se va a quedar, esperemos. Ha sido por un dolor de garganta, fuimos a otro hospital y nada, es verdad que se levantó con media cara hinchada, pero no sé, lo podíamos haber achacado a un dolor de muelas o a una infección de oído, porque no ha sido más allá de los dolores que ha tenido”, zanjaba.

Lo que sí parece tener claro Irene es que, por el momento, Kiko no recibirá visitas: “No le viene bien que venga mucha gente a verle porque puede alterarse por la emoción, así que la única que voy a estar viniendo soy yo, pero todo el mundo está pendiente de él (…) No sabemos cuántos días vamos a estar aquí, pero los que haga falta para salir de aquí bien, con todo atado y sin tener que tener muchos más problemas. Es una persona muy joven y tiene que estar controlada”, finalizaba, totalmente tranquila aunque preocupada por su esposo.