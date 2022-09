La drástica posición de Irene Rosales en el acercamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Aunque Kiko Rivera había permanecido varias semanas en un segundo plano, siempre que ocurre algo relevante en lo que a lo familiar se refiere, el DJ no duda en hacerlo público para expresar su malestar sin tapujos. En esta última ocasión, el hijo de Isabel Pantoja ha concedido una exclusiva en la cual ha hecho referencia a un acercamiento con su progenitora, algo que como ha desvelado su esposa, Irene Rosales, es muy favorecedor sobre todo para sus hijas.

En primer lugar, ha sido el intérprete de Así soy yo el que ha querido hablar largo y tendido sobre el punto en el que se encuentra su relación con su madre, la cual sería más cercana que nunca después de que su prima, Anabel, intermediara entre ellos para que se dieran una tregua. Así lo ha contado el propio Kiko, admitiendo que quizá ha hecho cosas mal en los últimos dos años: “Mi madre y yo tenemos que reunirnos fuera de Cantora. Va a ser duro, he dicho cosas muy feas y voy a tener que pedir disculpas en persona. Lo de la hipoteca de Cantora no me deja dormir. Solo quiero que ese problema no trascienda a mis hijos”, ha contado.

Después de esta entrevista concedida a Lecturas, ha sido Irene Rosales a quien las cámaras de Gtres han captado y han querido preguntar sobre los detalles que giran en torno al acercamiento entre el hijo de Paquirri y su viuda: “Yo he dicho que quiero el bien para mi marido, todo lo que sea bueno para él es fantástico, y obviamente para mis hijas, que tienen derecho a hablar con su abuela”, comenzaba explicando, dejando entrever que el hecho de que Rivera y Pantoja tiendan puentes es algo positivo para todos los miembros de la familia: “Mientras mis hijas estén bien y puedan tener contacto con su abuela, que creo que se lo merecen, todo es bueno. Yo creo que Kiko le ha dejado las puertas abiertas”, finalizaba, haciendo referencia a que su marido está haciendo todo lo posible para recuperar parte de ese tiempo perdido con su progenitora.

Con respecto a todas las declaraciones que ha hecho el hermano de Cayetano Rivera sobre su madre, la que fuera colaboradora de Viva la vida tiene una justificación: “No se le ha sabido interpretar, él lo hizo y al poco tiempo dijo que se sentía arrepentido de cómo había hecho las cosas. Poco a poco, y con el tiempo, te vas dando cuenta de que es algo que no hay vuelta atrás, y ya se les va echando en falta (…) Él está contento. En mi opinión, lo que debería haber hecho hace tiempo es tener comunicación, pero las cosas estaban en caliente”, reflexionaba, dando importancia al paso del tiempo y a la vejez, aunque también a la tensión sobre la que se han dado los acontecimientos.

Por otro lado, Rosales también ha hecho hincapié en la gran labor que ha ejercido Anabel como mediadora en el clan Pantoja: “Anabel era de las poquitas que tenía contacto con nuestras hijas y con la familia de Kiko, entonces claro…”, ha apuntado, visiblemente agradecida a la prima de su marido por no tirar la toalla en una guerra familiar que puede llegar a su fin.