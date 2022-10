Bernardo Pantoja, operado de urgencia en su momento más crítico: “Su estado es delicado”

La semana no ha empezado de la mejor manera para Bernardo Pantoja. Ha sido durante este mismo lunes, 17 de octubre, cuando el padre de Anabel Pantoja ha tenido que pasar por quirófano para ser operado de su pierna en el que ya es, sin duda alguna, uno de los momentos más críticos de su vida. Así lo ha adelantado el reportero José Antonio León en Sálvame, visiblemente preocupado por el hermano de la tonadillera.

“El padre de Anabel Pantoja lleva un par de días ingresado”, adelantaba el periodista, haciendo referencia al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y a la ardua labor que todos los profesionales médicos de la clínica en cuestión están llevando a cabo para que Bernardo se recupere lo antes posible. Una tarea difícil, sobre todo teniendo en cuenta que “su estado es delicado” y que se trata de “una situación muy complicada”, según han confirmado en el programa de las tardes de Telecinco. Y es que, al parecer, esta intervención estaba prevista para la semana pasada, pero una serie de infecciones han impedido que Bernardo pudiera entrar al quirófano en el tiempo previsto, retrasándose la operación hasta este mismo lunes.

En tan difícil situación, cabe destacar que Bernardo está contando con el apoyo y la compañía de su hija, ya que su esposa, Junco, se ha visto obligada a regresar a su domicilio de manera inminente y a consecuencia de “una bajada de fuerzas importante”, como han comentado en el espacio de la cadena de Fuencarral. De esta misma manera, y sin querer dar detalles sobre el estado de salud del que goza su progenitor, Anabel ha dejado clara su preocupación a través de sus redes sociales, donde hace tan solo unas horas compartía una tierna imagen de su mano y de su muñeca, en la que luce una pulsera de un Cristo mientras se ciñe a escribir únicamente un emoji de unas manos en posición de oración.

De esta manera, un nuevo achaque se suma a los muchos, en lo que a salud se refiere, que ha sufrido ya el tío de Kiko Rivera en el último año. Sin ir más lejos, y durante el pasado mes de septiembre, Bernardo tenía que ser ingresado nuevamente en el hospital por una infección. Un revés que hizo saltar todas las alarmas a nivel nacional, viéndose su hija en la necesidad de dejar Gran Canaria temporalmente para desplazarse a Sevilla y seguir así, de cerca, la recuperación de su padre en tan difícil momento de su vida.

Como no podía ser de otra manera, Yulen Pereira está siendo uno de los pilares fundamentales de Anabel en esta situación familiar tan complicada, a diferencia de algunos de sus compañeros de Sálvame, con quien la ex concursante de Supervivientes no parece tener buena relación: “No tengo que justificarme con nadie. No voy a permitir que se me pusiera como se me puso en el programa…”, sentenciaba, haciendo referencia a Terelu y a otros colaboradores como Rafa Mora.