Anabel Pantoja ya está junto a su padre en Sevilla

Anabel Pantoja está viviendo un regreso a España de no parar. Desde que finalizara su concurso en Honduras, la sobrina de Isabel Pantoja ha vivido un verano de lo más especial junto a su nueva ilusión, Yulen Pereira. Sin embargo, un contratiempo ha obligado a la influencer a detener sus planes y regresar de Gran Canaria, donde parece estar comenzando una nueva etapa de su vida.

Fue hace tan solo unos días cuando el estado de salud de Bernardo Pantoja se complicó. El padre de la concursante de Supervivientes tuvo que ser de nuevo ingreso en el hospital por una infección. Un nuevo revés de salud que hizo saltar todas las alarmas, pues en los últimos meses, el hermano de la tonadillera ha visitado el hospital en diferentes ocasiones. En cuanto ha podido, Anabel ha cogido un vuelo y se ha plantado en Sevilla para seguir de cerca la recuperación de su padre. Así lo ha hecho saber ella misma a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido una fotografía en el hospital, ataviada con batín y guantes, y haciendo un gesto en forma de V con el que parece indicar que todo marcha bien.

Una visita con la que ha querido poner punto y final a las críticas que la han tachado de “mala hija”. Ahora que está junto él y en Sevilla, no sería de extrañar que aprovechara el viaje para reencontrarse con su madre Merchi o compartir su tiempo libre con algunos de sus amigos. Por el momento, lo que sí ha hecho ha sido disfrutar de la gastronomía andaluza en compañía de su amiga Amparo. Habrá que estar atento sus redes sociales para seguir sus pasos por la capital de la provincia homónima.

En el punto de mira

Fue precisamente la recaída de su padre la que llevó a Anabel contra las cuerdas. Tras conocerse la noticia, no hubo ni rastro de la colaboradora, que parecía continuar con sus quehaceres en la isla. Una actitud que fue muy criticada por sus compañeros, que no vieron correcto que no estuviera al lado de su padre en estos momentos tan complicados. Unas palabras que no sentaron nada bien a la protagonista que, con un gran enfado, decidió entrar en directo en Sálvame para poner los puntos sobre las íes. “¡Vende mucho decir que está solo en un hospital y que la hija está en un yate! ¡Estoy harta! ¡Estoy al tanto de todo!”, comenzó su intervención.

Tras aclarar que estaba en la isla haciendo cosas importantes, fue tajante en su discurso: “No tengo que justificarme ni contigo ni con nadie. No voy a permitir que se me pusiera en el programa como se me puso… Mi madre a mí no me prohíbe nada. No voy a justificarme ni voy a decir más nada, si voy a estar con mi padre o si no lo voy a estar”. Tras esto, llegó el turno de cargar contra Terelu y el programa en general: “Terelu, a mí no tiene que estar mi padre en un hospital para acudir… Estoy cansada de los valores que me tenéis que dar todas las tardes. Es muy fácil exagerar todo. Mi padre lleva mucho tiempo así, entrando y saliendo. Lo que no voy a permitir es que se diga de mi padre que está solo. Mi padre no está solo. Tiene a su mujer y a las cuidadoras. ¿Queréis que esté al lado de su cama? Claro, para grabarlo”.