Hace ya unas semanas que Supervivientes 2022 terminó. Espacio en el que se conocieron Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Lo que comenzó con una bonita amistad terminó por convertirse en una de las relaciones de este verano. Nada más acabar el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez, la sobrina de Isabel Pantoja y el esgrimista disfrutaron de unos días juntos en Madrid, pero después viajaron hasta Sevilla.

El punto álgido del verano ha sido cuando ambos pusieron rumbo a hacer un impresionante viaje por Egipto. A través de sus respectivas redes sociales, fueron compartiendo algunos de los momentos que vivieron. Una vez finalizado el trayecto pusieron rumbo a Ibiza, donde han podido disfrutar de la gastronomía de la isla Pitiusa así como de una espléndida jornada de alta mar en la que gracias a las fotografías de los paparazzis se ha podido palpar la gran complicidad que tienen Anabel y Yulen.

Precisamente ha sido en este enclave, conocido como la ‘isla bonita’ donde coincidirán con nada más y nada menos que con Omar Sánchez y Raquel Lozano, tal y como ha revelado este martes 16 de agosto Rafa Mora en Sálvame. La exconcursante de Gran Hermano lleva varios días en la isla y, ahora ha sido el instructor de surf quien ha aterrizado en el archipiélago para iniciar así sus vacaciones antes de entrar a formar parte del nuevo reality de Telecinco: Pesadilla en el Paraíso.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez se dieron el ‘sí, quiero’ el pasado mes de octubre en La Graciosa. Ceremonia que estuvo cargada de polémica, ya que días antes había fallecido doña Ana, madre de Isabel Pantoja y motivo por el que Kiko Rivera decidió no acudir al enlace de su prima. Tan solo unos meses después, la influencer y el empresario daban por finalizado su historia de amor. “La decisión la he tomado yo”, dijo visiblemente afectada Anabel a principios de año.

Mientras la colaboradora de televisión ha iniciado un nuevo romance con Yulen, su expareja está conociendo a Raquel. Por el momento, no han oficializado ningún noviazgo, de hecho, fue el propio Omar quien transmitió a Rafa Mora que no son pareja. “Conozco a Raquel Lozano, la he conocido, la puedo estar conociendo, pero no somos pareja. ¿No puedo estar conociendo a alguien y que no sea pareja? No entiendo que me queráis hacer pareja de alguien», expresó Sánchez a Mora. “Estoy viendo en Sálvame que dicen que me estoy aprovechando. Que si estoy haciendo el papel de víctima. Por favor, dile a la señora -hace referencia a Carmen Borrego- que está ahí que yo no soy víctima, que estoy siendo sincero. Yo soy así y así lo he sentido en cada momento».