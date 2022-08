Anabel Pantoja en el punto de mira por su padre: Junco se queja de la «dejadez» de la colaboradora

Anabel Pantoja está viviendo uno de los mejores veranos de su vida. Tras su salida de Supervivientes, la sobrina de Isabel Pantoja no ha parado. Después de reencontrarse con sus amigos y familiares puso rumbo a Egipto junto a su actual pareja, Yulen Pereira. Más tarde continuaba sus días de descanso en Ibiza y, ahora se encuentra disfrutando de las cristalinas aguas de Menorca.

Durante este último año, la colaboradora ha vivido grandes cambios en su vida. El pasado mes de octubre se daba el ‘sí, quiero’ en La Graciosa con Omar Sánchez y, tan solo cuatro meses después era ella quien tomaba la decisión de finalizar con su historia de amor. Días antes de su enlace, falleció su abuela, doña Ana y madre de la tonadillera. Sin duda, un gran revés para toda la familia. A esto se le suma el complicado estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja. Antes de marcharse al reality, la influencer pasaba gran parte de su tiempo con su progenitor, pero parece que algo ha cambiado, tal y como apunta Junco, pareja del sevillano.

Durante este tiempo, no ha hecho apenas declaraciones, pero se ha filtrado lo que piensa. “Está pidiendo ayuda urgentemente porque no puede más”, ha asegurado José Antonio León en Sálvame. Según ha explicado el reportero, la japonesa se ha quejado en confianza de su círculo más íntimo de la “dejadez que está teniendo Anabel”.

«Bernardo está en cama, la misma que tenía su madre en Cantora y que le llevaron antes de que Anabel se fuera a Supervivientes. Le tienen que ayudar a todo y lo cuidan entre Junco y un matrimonio que paga Anabel, pero eso ya no es suficiente. El trato de Bernardo no es fácil y Junco ha pedido a la familia que lo lleve a una residencia», ha contado el periodista.



Por otro lado, José Antonio ha indicado que Junco se ha lamentado de la situación, apuntando a que la familia Pantoja es “fría”. “Es muy discreta, no le gusta dar explicaciones, pero con su entorno se relaja y ha manifestado que está molesta con Anabel”, ha añadido después.

La hermana de la fallecida doña Ana ha visitado el plató del citado formato y ha corroborado las demandas de Junco. “Es una mujer que ha sido sus pies y sus manos. Ha estado a sus pies de día y de noche. Está cansada”, ha comentado para después decir que Anabel debería dejar de vetarla. “Llevo cuatro meses sin verlo, me lo tenían prohibido. No le interesa a Anabel, no sé por qué. No hay motivo”, ha dicho.