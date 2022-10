Kiko Rivera da un paso adelante y desvela si su madre va a ir a visitarlo

Kiko Rivera se ha hartado y ha dado un paso al frente para contestar a una de las preguntas que más se repetían en las últimas horas. ¿Va a acudir Isabel Pantoja a casa de su hijo para visitarlo tras el ictus que ha sufrido? La respuesta es clara y no admite discusión: no. Ni ella ni tampoco su hermana, Isa Pantoja. Ha sido el propio dj el que ha despejado cualquier duda al respecto con un contundente comunicado publicado en su cuenta de Instagram, bajo el título «Por favor».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

«Manda narices que tenga que estar yo dando explicaciones de quién entra o no en mi casa», comienza diciendo muy enfadado. «Por favor déjenme descansar y recuperarme. Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones», prosigue. El sevillano hace un llamamiento a los medios de comunicación ante tanto revuelo por una posible visita de su madre: «No inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar. Sólo soy una persona a la que le acaba de dar un ictus. Respétenme y déjenme recuperarme», se quejaba.

Finalmente, Kiko Rivera ha puesto fin a las habladurías con decisión: «Váyanse de mi casa para que pueda salir a dar un paseo como me ha mandado el doctor. Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos, así que déjenme recuperarme. Lo pido por favor», concluye. De este modo se confirma que Isabel Pantoja no va a viajar desde Cantora hasta Castilleja de la Cuesta para ir a arropar a su hijo después del infarto cerebral que sufrió durante la madrugada del pasado viernes 21 de octubre y que le mantuvo tres días en el hospital. El reencuentro madre tendrá que seguir esperando.

Bien es cierto que su hermana no va a acudir. Y es que ha sorprendido verla en las últimas horas en el aeropuerto junto a su pareja y su hijo. Isa Pantoja ha puesto tierra de por medio con Kiko Rivera y se ha marchado de viaje fuera de España. Sin haberle podido ver, pero informada de su evolución positiva que desembocó en el alta hospitalaria 72 horas después de sufrirlo, Isa Pi siguió adelante con su plan y, el pasado martes, a primera hora de la mañana, llegaba al aeropuerto de Barajas. Isa y Asraf son aficionados a los grandes viajes y, siempre que pueden, incluyen al pequeño Alberto en los mismos. Hace unos meses, tuvieron la ocasión de conocer Egipto y Marruecos. Ahora, será el universo oriental de Tailandia en el que les ocupa en los próximos días.

En otro orden de cosas, el hijo de la tonadillera está acometiendo esa serie de cambios que van a ir conformando la «nueva vida» que prometió antes de recibir el alta. Uno de los más urgentes era dejar de fumar: «Esta vez sí, un fumador menos en el mundo, aunque con ayuda de este aparatito con su líquido sin nicotina y con mi parche que llega hoy», ha escrito en sus redes.