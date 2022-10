Kiko Rivera está pasando por un complicado momento. El hijo de Isabel Pantoja ingresaba el pasado viernes de madrugada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un ictus. Una noticia que generaba una gran preocupación por su estado aunque, afortunadamente, este mismo lunes, tras varios días en observación, el dj recibía el alta hospitalaria y regresaba a casa con su mujer, Irene Rosales, que ha estado a su lado en todo momento.

A pesar de que el propio Kiko se ha pronunciado en redes sociales sobre su evolución y ha querido dar las gracias por todos los mensajes de cariño que ha recibido a lo largo de estos días, él mismo es consciente de que este episodio le ha cambiado la vida. “Hoy estoy más triste empiezo a asimilar lo que me ha ocurrido y aunque voy mejorando no puedo dejar de estar triste. Es cierto que he sentido el cariño de muchos, incluso de gente que no me esperaba, por ellos un fuerte abrazo. He tenido y tengo mucho tiempo para pensar y mi vida ya no volverá a ser la misma y para darle un poco de humor (aunque sin muchas ganas) he vuelto a nacer y va y me toca la misma cara de siempre. Lamento no poder estar más activo en redes, cojo el móvil por la mañana y os intento dejar un mensaje, pero nada más. Sin más, vuelvo a dar la Gracias a todos los que me habéis escrito de alguna forma u otra de verdad os lo agradezco de todo corazón”, escribía poco antes de volver a casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

A sus 38 años y tras este susto, el hijo de Isabel Pantoja es consciente de que su vida ya no va a ser la misma. Más allá de las secuelas que pueda traer consigo este accidente cerebrovascular, la realidad es que Kiko Rivera tiene que tomar conciencia de que es necesario un cambio de hábitos. Él mismo ha mostrado en sus redes sociales su intención de que así sea: “Nueva vida, ahora toca cuidarse. Toca pensar en mí”, ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

Antes de que el dj recibiera el alta hospitalaria, en el programa Fiesta adelantaron que Kiko Rivera sufre parálisis facial a consecuencia del ictus, pero no es esta la única secuela que tiene el hijo de Isabel Pantoja. Kiko necesita ayuda para hacer algunas actividades de la vida diaria, como andar, comer o asearse, aseguraron desde el espacio. Aunque se espera que, poco a poco, con rehabilitación y constancia, pueda recuperar la movilidad total.

Además de ejercicio, una alimentación equilibrada y rehabilitación, una de las cosas más importantes para garantizar la recuperación de Kiko Rivera tiene que ver con el tabaco y el consumo de alcohol, totalmente desaconsejados en el caso de enfermedades cardiovasculares. A partir de ahora, el dj tendrá que vigilar mucho su rutina, para poder recuperarse evitar las secuelas.