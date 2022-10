Kiko Rivera ya se encuentra camino de su domicilio en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) para seguir recuperándose del ictus que sufrió el pasado 21 de octubre. El andaluz ha recibido el alta hospitalaria a primera hora de la tarde de este lunes después de tres días ingresado. Los neurólogos han chequeado su situación durante las últimas horas y lo han visto apto para abandonar el centro médico.

El hijo de Isabel Pantoja salía caminando por su propio pie, ataviado con una sudadera gris oscuro y mascarilla quirúrgica. La expectación era máxima pero, como era de esperar, no ha concedido declaraciones a los medios de comunicación apostados a la salida del Hospital Virgen del Rocío, donde han hecho guardias eternas durante las últimas 72 horas.

El artista se ha montado en un todoterreno de alta gama en el que también viajaban Irene Rosales y su representante. Antes de sentarse hacía un gesto de saludo con su mano para agradecer a la prensa y a todos en general el apoyo recibido desde que se conoció la noticia.

Por delante tiene el último tramo de su recuperación, que se llevará a cabo en su casa y al calor de la familia. En las últimas horas, Kiko Rivera confesaba las enormes ganas que tenía de poder abrazar a sus dos hijas, Carlota y Ana.

Finalmente, no se ha producido la visita de Isabel Pantoja a la clínica donde se encontraba ingresado su hijo. Ambos no se han visto las caras desde entonces, pero Isa Pantoja, quien estuvo presente en el hospital pero no pudo entrar a verlo, ha contado esta mañana en El programa de Ana Rosa, que su madre hizo una videollamada con su hermano este fin de semana, dando validez así a la información adelantada por Luis Rollán, íntimo amigo de la cantante. Este encuentro virtual puso muy nervioso a Kiko Rivera, algo que resultaba perjudicial para él en su estado. ¿Habrá reencuentro materno filial en su casa de Sevilla?

Kiko Rivera rompía su silencio el pasado sábado para tranquilizar a todos por su estado: «Ya estoy en planta un poco mejor pero no recuperado. Ha sido un susto tremendo, el mayor de mi vida. Jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta», reconocía. A su lado ha permanecido inquebrantable Irene Rosales, en lo que ha sido su enésima demostración de amor, entrega y coraje hacia su marido.

Sorprendentemente y a pocas horas de recibir el alta médica, el andaluz se mostraba más pesaroso que nunca: «Hoy estoy más triste empiezo a asimilar lo que me ha ocurrido y aunque voy mejorando no puedo dejar de estar triste. Es cierto que he sentido el cariño de muchos , incluso de gente que no me esperaba por ellos un fuerte abrazo. He tenido y tengo mucho tiempo para pensar y mi vida ya no volverá a ser la misma», reconocía.

Ya en su domicilio, Kiko se ha comunicado con sus fans con un escueto pero contundente mensaje: «Por fin en casa❤️ Nueva vida, ahora toca cuidarse. Toca pensar en mi». Ahora, la pesadilla ha quedado atrás y empieza esa nueva vida de la que el propio Kiko Rivera habla.