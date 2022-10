Estos días no solo están siendo decisivos para la salud de Kiko Rivera, sino para su situación familiar también. Cuando parecía que todo estaba perdido, este revés anímico ha hecho que el Dj tienda puentes con Isabel Pantoja en uno de los momentos más complicados de su vida. Y es que, tras sufrir un ictus, el marido de Irene Rosales ha recibido no solo el cariño de su mujer, que ha estado en todo momento a su lado, sino también de su madre y, pese a todo, de su hermana.

Dada la situación, mucho se ha especulado sobre un reencuentro entre la tonadillera y su hijo, que sigue ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Sin embargo, la complejidad de la situación ha paralizado los planes por completo. Tal y como ha informado Luis Rollán, el Dj no lleva ni 24 horas en planta, solo puede recibir alguna que otra visita y su estado de salud todavía es complicado, por lo que los médicos le han recomendado que esté tranquilo y que no de pie a situaciones que puedan alterarle, como sería en este caso un reencuentro con Isabel Pantoja después de más de un año sin verse.

Pero esto no ha interferido en absoluto en que la tonadillera haya abandonado Cantora y se haya desplazado hasta Sevilla. Aunque en estos días no se sabía nada sobre ella, lo cierto es que la intérprete de Marinero de luces ha estado desde el primer momento en contacto con su hijo y con el equipo médico. Además, según ha revelado Beatriz Cortázar en Fiesta, Isabel Pantoja se encuentra en una casa de una persona de su confianza que está a escasos metros del centro hospitalario.

Y es que, ya es un hecho que en las próximas horas, madre e hijo van a protagonizar un encuentro que pasará a formar parte de la historia del mundo del corazón. Apartarán sus diferencias y comenzarán una nueva etapa en la que, tal y como ha asegurado Kiko Rivera, quiere aprovechar al máximo de esta segunda oportunidad que le ha dado la vida. La colaboradora del programa conducido por Emma García ha asegurado que la preocupación de la tonadillera por su hijo es máxima, por lo que ha decidido establecerse cerca suyo “para, en cualquier momento, poder cruzar esos metros y poder reencontrarse”.

Una información que ha sido confirmada también por Luis Rollán, que está comunicando minuto a minuto la evolución del marido de Irene Rosales. “Yo entiendo a la perfección el momento por el que puede estar pasando Isabel sabiendo que su hijo está ingresado. Ahí es donde se demuestra que es una madre y un hijo. Estaba muy emocionada, nerviosa, ansiosa”, ha explicado el colaborador al verificar que, pese a no haber un reencuentro físico, Kiko e Isabel han hecho videollamada. Sin embargo, ha querido desmentir que al Dj le diese un ataque de ansiedad en el momento de ver a su madre: “Cuando Kiko tiene esa videoconferencia con su madre, la tensión está por las nubes, se pone muy nervioso, muy alterado, cosa que los médicos no ven bien en el estado que se encuentra”.

A pesar de todo, Rollán ha confesado que él cree que sí habrá un reencuentro próximamente: “Si no es aquí y si no es el sitio por el momento que están pasando, debería ser en su casa. Pero no vamos a dar un plazo”. Además, el colaborador ha aprovechado su intervención para dar el último parte de salud del hijo de la tonadillera, asegurando que el miedo sigue en su cuerpo puesto que lo que le ha pasado es algo grave. Asimismo, ha querido desmentir los rumores que apuntan a un alta hospitalaria inminente: “Os puedo adelantar que no, vamos a tomarnos esto con tranquilidad. Pueden ser un día o los que necesite. Todo dependerá de la evolución que vaya teniendo. Está bien, pero no podemos decir que mañana va a salir del hospital”.