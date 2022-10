Kiko Rivera se ha convertido en el absoluto protagonista de la actualidad. Desde que se conociera que había sufrido un ictus, el panorama nacional no deja de seguir minuto a minuto su evolución. Pese a que las primeras 24 horas fueron determinantes en su salud y la preocupación estaba más presente que nunca, parece que ahora su alta hospitalaria está cada vez más cerca.

Irene Rosales ha sido la encargada de estar junto a él en estos momentos tan complicados, además de contar a los medios de comunicación las últimas horas de su marido. Sin embargo, él mismo también ha querido sacar fuerzas de flaqueza y utilizar las redes sociales para contar cómo está viviendo este susto que ha tenido a media España en vilo. Si ayer se pronunció por primera vez para dejar constancia de que ha sido una de las experiencias más duras de su vida, hoy lo ha vuelto a hace por un motivo totalmente diferente.

Junto a una fotografía muy especial de dos manos entrelazadas, el hermano de Isa Pantoja ha querido dar las gracias públicamente a su mayor apoyo: Irene Rosales. “Buenos días. He recibido miles de mensajes más y no sabéis lo feliz que me hace, me quedo con ese cariño recibido. Pero hoy quiero agradecer a mi mujer, que no me ha dejado ni un minuto”, ha comenzado explicando. Y es que, después de seis años de casados y dos niñas en común, no hay enfermedad ni guerra familiar que los separe.

Pero todo este camino recorrido de la mano no es suficiente para el hijo de Isabel Pantoja, que ha dejado claro que a su mujer todavía le quedan “muchos años más” por aguantarle. Para finalizar, Kiko se ha sincerado como nunca y ha expresado públicamente que, el 20 de octubre, tras sufrir el ictus, “ha vuelto a nacer”. Una segunda oportunidad de la vida que ha dejado claro que, esta vez, no la piensa desaprovechar. ¿Será esta la señal que le hacía falta para intentar arreglar las diferencias con Isabel Pantoja y enmendar su relación? Por el momento, lo único que se ha podido saber es que la tonadillera está en continuo contacto con su hijo y deseando poder verle. Un paso al frente que podría ser el comienzo de una nueva etapa en el clan Pantoja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

El primo de Anabel Pantoja ya se encuentra el planta, tras estar dos días en la Unidad de Ictus del Hospital Virgen del Rocío, donde solo se permitían visitas de una persona durante dos horas al día, una al mediodía y otra por la tarde. En estos críticos momentos, quien siempre ha estado a su lado ha sido Irene Rosales, que también ha mandado un comunicado a través de su Instagram y ha contado cómo ha sido su primera noche en la habitación hospitalaria.

“Ha sido un gran susto, pero tengo un marido que es fuerte. Esto nos va a servir para ver la vida de otra manera, para saber que la vida es YA. Ahora queda tener paciencia para una recuperación total y descansar mucho, que estos días están siendo agotadores”, ha explicado, dejando claro que el alta médica todavía no está entre sus planes. Asimismo, en un intento de quitarle hierro al asunto, Irene ha compartido una fotografía del sillón del hospital que estos días está siendo su cama: “Amor/odio es el que siento por este sillón que es el que me hace descansar, pero a la misma vez me deja reventada”.