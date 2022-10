Después del susto y con toda España pendiente de su recuperación, Kiko Rivera se ha pronunciado por primera vez tras ser ingresado, asegurando encontrarse bien. “Ya estoy en planta un poco mejor, pero no recuperado”, ha comunicado en sus redes sociales. Una publicación en la que ha aprovechado para dar las gracias por todo el cariño recibido y a través de la cual ha sido más sincero que nunca: “Jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta”.

Fue Fiesta quien dio la noticia ayer a primera hora de la mañana y hoy, después de las primeras palabras de Kiko, ha contado la última hora sobre su estado de salud. Ha sido Luis Rollán quien se ha desplazado hasta el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla para visitar a su amigo y contar públicamente cómo se encuentra tras el gran susto que ha tenido a media España en vilo. “Está en uno de los mejores sitios, cuidadísimo, con uno equipo médico estupendo. Y si tiene que estar dos, tres o cuatro días más y eso supone una tranquilidad para él y para toda la gente que le quiere, no pasa absolutamente nada”, ha comenzado explicando al programa conducido por Emma García.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

Además, el colaborador ha revelado la gran incógnita de la crónica social: ¿tiene pensado ir Isabel Pantoja a verle? De momento, la tonadillera no ha pisado el centro hospitalario, aunque tal y como ha confirmado el colaborador, madre e hijo “han estado hablando y han estado en comunicación”. Una decisión que no ha sido tomada por el Dj, sino por los médicos que vigilan su salud. “Ahora mismo, por prescripción médica, lo que Kiko necesita es estar muy tranquilo y todo lo que pueda provocar una alteración de su estado de ánimo no es beneficioso”, ha explicado Rollán, asegurando que, dadas las circunstancias, la visita de Isabel Pantoja durante el día de ayer no habría sido buena idea.

“No se ven desde hace un año. Yo entiendo perfectamente el deseo de su madre de estar al lado de su hijo. Kiko necesita mucho apoyo y mucho cariño de la gente que le queremos”, ha finalizado el colaborador, dejando entrever que entre los planes de la tonadillera está el arropar a su hijo, aunque eso no sea lo más adecuado debido a su complicado estado de salud.

Por su parte, Saúl Ortiz ha comunicado que la noticia de que la tonadillera podría personarse en el hospital provocó un ataque de ansiedad a Kiko Rivera. “Cuando supo que su madre insistía en verle, se alteró. Tuvo un episodio de ansiedad bastante fuerte. Este hecho provocó que permaneciera en esa Unidad de Ictus”, ha explicado el colaborador de Fiesta. Y es que, desde el hermetismo de Cantora, se ha podido saber que la tonadillera está siguiendo minuto a minuto la evolución de su hijo: “Isabel Pantoja está en comunicación continua con los médicos y con Irene Rosales. Los médicos le dicen que no es el momento de ir a visitarle porque es un coche emocional”.

Tras esto, una persona muy cercana a la cantante ha compartido en las redes sociales la siguiente información: «Isabel no irá al hospital en caso de gravedad hospitalario, fin. No hay debate». Como ha comunicado Saúl Ortiz, al estar la situación bajo control, la tonadillera finalmente no se desplazará hasta el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.