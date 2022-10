Después de varios meses alejada de la televisión, Raquel Bollo ha vuelto a sentarse en un plató de Telecinco en un día muy señalado en el calendario, pues su vuelta a la pequeña pantalla ha coincidido con el ictus sufrido por Kiko Rivera, con quien tiene, desde hace años, una estrecha relación de amistad. Fue el pasado mes de julio cuando la que fuera mujer de Chiquetete se dejó ver por Mediaset, en concreto, al firmar como colaboradora en Viva la vida. Ahora, de nuevo en el foco mediático, la televisiva ha dado el último parte de salud del Dj, que se ha convertido ya en el absoluto protagonista de la crónica social.

Nada más comenzar la emisión, Raquel Bollo ha hecho hincapié en que la entrevista estaba programada antes de que el hermano de Isa Pantoja sufriera este revés de salud que hacía saltar todas las alarmas de la actualidad. “Pensé que si era algo delicado no venía aquí”, ha asegurado. Además, frente a la incertidumbre sobre cómo evoluciona el Dj, la colaboradora ha querido dar más detalles acerca de lo sucedido: “Él estaba durmiendo la siesta. Se despierta y se da cuenta que la cara la tiene para un lado. Transcurre el tiempo y se dan cuenta que la cosa no se pasa. No sé si enseguida van al hospital o llaman a una ambulancia”.

Y es que, aunque fue Fiesta quien adelantó la noticia a través de sus redes sociales a primera hora del día de ayer, lo cierto es que el círculo más cercano del afectado comenzó a enterarse cuando El programa de Ana Rosa se hizo eco del problema. Y, precisamente, fue gracias a Telecinco que Raquel Bollo fue conocedora del ictus de Kiko Rivera e, inmediatamente, se puso en contacto con Irene Rosales. “Me quedé así, pensando si la noticia era real o no. Me puse a llamar y hablé con Irene y, efectivamente, me lo corroboró. Dentro de lo que cabe estaba tranquila”, se ha sincerado en el plató del Deluxe.

Además, la empresaria ha explicado que está al tanto de la evolución del hijo de Isabel Pantoja gracias a su mujer, que está manteniendo informada a la familia y a los más allegados ya que no se permiten visitas al enfermo al encontrarse en una planta especial de ictus del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. “Ella me ha tranquilizado. Solo me ha dicho que estaba en una zona donde no se le puede visitar. Solo puede ir una persona en unas horas marcadas. No me ha dicho nada de secuelas”, ha confesado Bollo.

Mientras el panorama nacional está siguiendo cada minuto de la evolución de Kiko Rivera, el Dj está siendo arropado por la mujer de su vida, que no ha dudado en contarle a los medios de comunicación cómo está siendo el proceso de recuperación. “Está todo bien, está todo controlado, ha sido un susto y está aquí porque es donde mejor puede estar. Le tienen que hacer pruebas y demás, pero está todo bien y controlado”, ha expresado. Y es que, en estos momentos tan complicados, el intérprete de su nuevo single, Vudú, también contará con el apoyo de Isabel Pantoja que, según Irene Rosales, tiene previsto acudir a visitar a su hijo al hospital.