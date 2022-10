Tan solo unas horas antes de que Kiko Rivera recibiera el alta hospitalaria tras haber sufrido un ictus, su hermana, Isa Pantoja, se sentaba como de manera habitual en el plató de El Programa de Ana Rosa. Como no podía ser de otra manera, todas las miradas estaban posadas sobre ella dado el ingreso del DJ en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla durante el pasado 21 de octubre, enclave al que la colaboradora se desplazó sin mucho éxito, al no permitirse visitas que pudieran alterar el estado anímico del hijo de la tonadillera.

Con respecto a este tema, la ex concursante de La Caja Fuerte se ha mostrado visiblemente molesta por cómo han sucedido los acontecimientos: “Esto pasa a las tres de la madrugada, yo me levanto a las siete para llevar a mi hijo al colegio, yo no sé nada de esto y me entero a las 09:50 horas porque me lo dice un amigo mío”, comenzaba explicando, para después entrar en más detalles que dejaban a todos sus compañeros completamente sorprendidos: “Me escribe: ‘Le ha dado un ictus a tu hermano, está en la planta de ictus’. A mí se me viene el mundo abajo, estoy en el gimnasio y me voy rápidamente a casa, intento ponerme en contacto con todo el mundo, llamo a toda mi familia y en un principio me asusto porque no consigo hablar con nadie, pienso que igual ha sido ahora y por eso no me han dicho nada’”, comentaba, muy entristecida al percatarse de que Irene Rosales no se había puesto en contacto con ella para darle toda la información: “Es que a mi hermano le ha dado un ictus, me da igual que sea más o menos grave, a mí me tienen que avisar (…) Con quien hablo para que me confirme el ictus es otra persona, no es Irene Rosales. Yo me entero a las diez de la mañana, recibo toda la información, pero me informo con más detalles gracias a vosotros que lo estáis contando aquí en televisión (…) Amigos de mi hermano me llaman, les doy la información que tengo y decido ir para allá para ver cómo está mi hermano”, asegura, sin poder imaginar que esa decisión no estaría exenta de polémica.

Y es que, pese a los intentos de la hermana de Kiko y de la madre por poder entrar a la habitación y ver al músico en su evolución, la única de la familia, más allá de Irene Rosales, que ha podido asistir ha sido su prima, Anabel Pantoja. Algo que no habría gustado en absoluto a Isa: “No he podido ver a mi hermano y tampoco he podido hablar con él directamente”, zanjaba con rotundidad y bajo la atenta mirada de todos sus compañeros, que no podían creer la frialdad existente que hay dentro del clan Pantoja incluso en unas circunstancias tan convulsas como las que tuvieron lugar durante la pasada semana.