Si la película Poltergeist hiciera su continuación en la vida real, contaría con protagonistas muy conocidos como Isabel Pantoja, Cayetano Martínez de Irujo o Nicolas Cage. Todos ellos tienen el denominador común de haber vivido situaciones paranormales y de haberlas contado abiertamente. Y qué mejor momento que la fiesta de Halloween para recordar cómo fue cada uno de sus ¿inverosímiles? casos.

En febrero del pasado año, el duque de Arjona relataba estremecido cómo había visto un fantasma en el Palacio de Liria. «Siempre se ha dicho en mi familia que en Liria vive el fantasma de la Emperatriz Eugenia», comenzaba relatando en una entrevista con Hola. Para contextualizar, hay que recordar que la mujer a que alude Cayetano era esposa de Napoleón III era hermana de María Francisca, duquesa de Alba y tatarabuela de Cayetano, y falleció en el palacio propiedad de los Alba, en 1920, a los 94 años.

No ha sido la única experiencia extraña en el seno de esta familia. Cayetano Martínez de Irujo contó otra que tuvo su padre en otro palacio: «A mi padre siempre se le encendía una luz al final de un pasillo en Monterrey. Y cuando se acercaba, la luz se apagaba. También oía ruidos de cadenas y pasos por la noche». Unas vivencias perfectas para vivir un Halloween de auténtico pánico.

De fantasmas también saben y mucho en el seno de los Pantoja. Isa fue la primera que sintió verdadero pánico cuando se le apareció el espíritu de Paquirri en Cantora. «Cuando estoy en Cantora siento algo, siento una presencia, que alguien está ahí. Noto que alguien está ahí y nos protege. Siempre he pensado que hay alguien en Cantora y creo que es él», contó hace un par de años. Una teoría que confirmó Pepi Valladares, quien fuera secretaria de Isabel Pantoja, al asegurar que el fantasma del torero se pasea por la que fuera su finca: «Una de las cosas que más me impresiona es pasar por la parte del pseudo-salón del dormitorio de Paco y el famoso cuadro de Paco», dijo.

En el plano internacional también hay que relatar algunas experiencias paranormales dignas de película de Halloween. El caso de Nicolas Cage es cuando menos peculiar porque su gusto por lo paranormal le jugó una mala pasada. El afamado actor compró una vivienda en el barrio francés de Nueva Orleans, pese a que sobre ella pesaba una historia de torturas y asesinatos de esclavos ocurridos en el siglo XIX. De hecho, se grabó American Horror Story. El propio Cage sufrió terribles experiencias como inexplicables apariciones, misteriosos ruidos y demás fenómenos que terminaron por colmar su paciencia. La vendió a cambio de casi 2 millones de euros.

No es la única experiencia paranormal que ha experimentado Nicolas: «Yo estaba viviendo en el ático, y se escuchaban murciélagos entre las paredes. Se podía oír el rascado. Una noche yo no estaba muy dormido aún, cuando la puerta que estaba en frente de mi cama, se abrió y vi entre la oscuridad la silueta de una mujer. Pensé que era mi tía, que venía a decir buenas noches. Así que le dije, ‘Buenas noches», y no respondió nada. Luego se acercó y me quede helado. Sentí una sensación espeluznante así que comencé a gritar y a tirar de mi almohada», contó hace años.