Belén Esteban o cómo aprovechar el Mundial de Qatar para relanzar su empresa

Después de la tormenta siempre sale el sol, o eso mismo debe pensar Belén Esteban tras haber sufrido unos meses de lo más convulsos. Era durante el pasado abril cuando la colaboradora de Sálvame protagonizaba una aparatosa caída en pleno directo del programa de las tardes de Telecinco, pudiéndose saber más tarde que se había fracturado la tibia y el peroné. De esta manera, a la también conocida como “princesa del pueblo” no le quedaba más remedio que pasar por quirófano, y a día de hoy se encuentra inmersa en su recuperación mientras poco a poco intenta retomar su vida habitual.

De esta manera, la muleta se ha convertido en la mejor aliada de la ex de Jesulín de Ubrique y su accesorio estrella a la hora de hacer uso de él cada vez que quiere desplazarse tanto al plató del espacio televisivo en el que trabaja, como a un evento público. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en esta última ocasión, cuando la de Paracuellos se ha dejado ver en un evento bautizado como El Mundial de Belén Esteban y que ha girado en torno a la marca de sus productos alimenticios, Sabores de La Esteban. Una estrategia de marketing con la que Belén defiende a la Selección Española en esta nueva andadura futbolística, aprovechando además para impulsar el negocio de sus artículos a su máximo esplendor: “Estoy muy ilusionada y con muchas ganas, sigo luchando y haciendo cosas, que es lo importante”, comienza explicando para las cámaras de Gtres, para después asegurar que quiere seguir ampliando fronteras y que muy pronto va a sacar patatas “de jamón y campesinas”. Un estreno que va a disfrutar, al igual que la Navidad, en compañía de “su familia”, ya que ella siempre es la encargada de “hacer el menú navideño”.

Como no podía ser de otra manera, Esteban también ha querido comentar sobre la reciente intervención quirúrgica de Sara Carbonero, a quien desea todo lo mejor sea cual sea su estado de salud: “La tengo muchísimo cariño, éramos compañeras en Mediaset, la deseo todo lo mejor y espero que todo vaya bien, que va a ir”. Algo muy similar a lo que también opina de Ana Rosa Quintana, que recientemente se ha incorporado a su puesto de trabajo tras anunciar que padece cáncer de mama: “Tengo mucha relación con Ana Rosa y la tengo mucho cariño desde siempre”.

Por otro lado, y teniendo en cuenta la estrecha relación que la une con Eugenia Martínez de Irujo, también ha querido hacer hincapié en su reciente “sí, quiero” con Narcís Rebollo: “No se han casado, han renovado los votos. Nosotros lo sabíamos porque somos muy amigos, pero estábamos calladitos”, aseguraba, visiblemente emocionada y sin dejar pasar la oportunidad de expresar el cariño que siente hacia la duquesa de Montoro: “La quiero mucho a Eugenia, es maravillosa”.

Por otro lado, la colaboradora también ha aprovechado para desmentir el hecho de dejar la televisión de cara a un futuro no muy lejano: “Eso no es verdad. Tengo claro que cuando acabe Sálvame, acabaré yo también, algún día dejaré la tele pero nunca me voy a desvincular… Hay etapas en la vida y todo el mundo crece”, finalizaba, sin querer adelantar acontecimientos y muy feliz por su evolución tanto a nivel físico como emocional.