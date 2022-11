Omar Montes fulmina las críticas a su participación en el mundial de Qatar

El Mundial de Qatar ha estado marcado por la polémica desde sus comienzos. Han sido muchos los artistas que se han mostrado en contra de participar en este acontecimiento deportivo por los valores morales y éticos que rigen en el país, pero otros sí que han aceptado acudir. Es el caso, por ejemplo, de Morgan Freeman o de Maluma, que hace unos días protagonizó una polémica entrevista al levantarse en medio de la conversación y dejar al periodista con la palabra en la boca. Figuras como Dua Lipa, Rod Stewart o Jennifer Lopez se han mostrado contrarios a acudir a Qatar pero, Omar Montes sí que estará allí.

Se ha hablado mucho en los últimos días del caché que iba a cobrar el cantante por estar en el Mundial. Una cifra cercana a los 250.000 euros que, sin embargo, fuentes cercanas al de Pan Bendito han negado sin dar más detalles al respecto, hasta ahora.

Será el 30 de noviembre en el FIFA Fan Festival cuando Omar Montes actúe y el cantante ha querido pronunciarse sobre la polémica que se ha producido en torno a su participación. Lo ha hecho en unas declaraciones a la Agencia EFE, en las que ha aclarado los motivos por los que ha aceptado estar en el Mundial: “para apoyar a la Selección Española”, ha dicho el cantante. «A mí quién me ha llamado ha sido la Real Federación Española de Fútbol, no los de Qatar. Si me llamaran ellos no iría», ha dicho el de Pan Bendito. «Sé cómo están de malamente las cosas con los derechos humanos. Los mandaría a la mierda. Yo no soy un embustero, ya digo que son unos cabrones», ha sentenciado el cantante. Omar Montes no ha dicho nada respecto a cuánto cobrará por su actuación en la competición de fútbol, pero las cifras que se han apuntado para otros artistas son muy elevadas.

Pese a todo, el artista no niega que le hace ilusión poder estar en Qatar apoyando al equipo español: «con este viaje cumplo el sueño de cualquier chaval de barrio. Me ha llamado la selección para apoyar a mi país y estar con los futbolistas en el hotel», ha dicho Omar Montes a EFE. El artista también se ha pronunciado sobre la polémica que ha rodeado al cantante Maluma después de que se levantara en medio de una entrevista. «Yo no soy Maluma, pero no podemos trasladar a los artistas los problemas que tienen que arreglar otros, como los políticos, las federaciones o las marcas. Que yo vaya o no vaya no va a cambiar nada», ha recalcado.

Será la primera vez que Omar Montes actúe en un Mundial. Después del impresionante debut de España contra Costa Rica este miércoles por la tarde, esperemos que la trayectoria de la Selección sea ascendente y veamos al equipo nacional cerca de la final.