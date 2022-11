Maluma abandona una entrevista en directo al ser preguntado por la polémica de Qatar

El Mundial de Qatar sigue dando que hablar. Mientras artistas como Dua Lipa, Rod Stewart o Shakira cancelaron su presencia en la ceremonia de inauguración, por la violación de derechos humanos, otros como Jungkook, integrante de BTS, o Maluma, sí que decidieron acudir, desatando una gran polémica.

En concreto el artista colombiano ha recibido una oleada de críticas a través de las redes sociales, debido a sus desafortunadas declaraciones durante una entrevista, en la que textualmente decía: «La violación de derechos humanos en Qatar no es algo en lo que deba involucrarme, vine a disfrutar de la vida».

Una entrevista que Maluma abandonó poco después de su comienzo, señalando que el entrevistador había sido «grosero» al realizarle ese tipo de preguntas. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues las respuestas del artista ya habían dado la vuelta al mundo.

Maluma walks out of interview after being questioned about his decision to perform at the World Cup despite Qatar’s human rights violations. pic.twitter.com/h9OlX7wutN

— Pop Base (@PopBase) November 18, 2022