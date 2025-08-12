Carolina Marín, emocionada al recordar en ‘El Grand Prix’ a su padre fallecido: «Me trae mucha nostalgia»

El pasado lunes 11 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de El Grand Prix presentada por Ramón García, Lalachus y Ángela Fernández. En esta ocasión, se trataba de la primera de las dos semifinales, que enfrentaba a los pueblos de Urdúliz (Vizcaya) y Cubas de la Sagra (Madrid). Para este programa, el equipo de El Grand Prix contó con Sergio Bezos, compañero de David Broncano en La Revuelta para ayudar a los vascos, mientras que el equipo madrileño estaba respaldado por la campeona de bádminton Carolina Marín. De esta manera, al principio de esta entrega, los espectadores pudieron disfrutar de una de las pruebas míticas del programa, como son los Troncos Locos. Fue entonces cuando llegó uno de los momentos más especiales y emotivos de la noche. «Estoy muy contento porque tengo unos padrinos fantásticos», comentó Ramón García, refiriéndose a Sergio y a Carolina.

Así pues, antes de que la ganadora del premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2024 comenzara a contabilizar los salmones logrados por Cubas de la Sagra, quiso sincerarse respecto a cómo se sentía: «Estoy disfrutando muchísimo, me trae mucha nostalgia este programa». Fue entonces cuando Ramón García, en plena grabación, pidió permiso a la madrina del pueblo madrileño para dar a conocer a los espectadores una emotiva historia. Tras la aprobación de la andaluza, el presentador de El Grand Prix decidió hablar: «En maquillaje me ha contado que le provocaba una nostalgia bonita porque veía este programa con su padre, Gonzalo, que ya no está». Fue entonces cuando Carolina Marín reconoció que los Troncos Locos era la prueba favorita de su padre: «Se moría de risa con este juego, y me recuerda muchísimo a mi infancia». Ramón García no dudó en tener un bonito gesto: «Pues va por él, por tu padre». Algo que Carolina agradeció.

La reflexión de Carolina Marín, un año después de su grave lesión

El 4 de agosto de 2024, mientras la jugadora de bádminton se encontraba jugando las semifinales de los Juegos Olímpicos que se disputaron en París, sufrió una grave lesión de rodilla. Cuando todo estaba yendo rodado para que se hiciese con la ansiada medalla de oro, sus planes cambiaron de forma verdaderamente drástica.

Han pasado más de 12 meses de ese doloroso momento que destrozó no solamente a la onubense y a su equipo, sino también a todo un país que estaba preparado para verla en lo más alto del podio. A través de su perfil en Instagram, Carolina Marín ha querido hacer balance de lo sucedido durante todo este tiempo, tras esta lesión.

«Hace un año que todo cambió. No voy a contaros lo que pasó porque todos lo sabéis, pero sí quiero aprovechar este día para recordaros y recordarme una cosa: por mucho que planifiquemos y deseemos las cosas, la vida puede darle la vuelta a todo», comentó la andaluza en su publicación en Instagram.

Y añadió: «Y por mucho que lo queramos más que nadie, a veces no sale. Pero sí está en nuestra mano que vivamos de la manera más intensa posible esos nuevos caminos que se abren. Y en eso estoy desde hace un año, porque han sido 365 días inolvidables y llenos de momentos increíbles. Mi camino sigue y sé dónde me gustaría que me lleve. No sé si llegaremos al destino que queremos, pero sé que disfrutaremos del trayecto». ¡Qué bonita reflexión!