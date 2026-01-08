‘GH DÚO’: horario y cómo ver el estreno de la cuarta edición (online y tv)

El 2026 ha dado comienzo a su andadura y en Mediaset España tienen como objetivo empezarlo por todo lo alto. Tras el final apresurado de la última edición de anónimos, la cadena ha preparado todo para, ahora sí, atrapar por completo a su audiencia. Por ello, ha jugado una carta que siempre le ha dado buenos resultados: GH DÚO. El popular reality de convivencia regresa a la cadena y lo hace como el espacio elegido para entretener a los espectadores antes del estreno de Supervivientes 2026. Un formato donde han vuelto a reunir a rostros conocidos de nuestro país y con el que prometen no decepcionar.

Las Navidades han acabado en Mediaset España, por lo que vienen pisando fuerte con sus estrenos. La cadena enfrenta el desenlace de la última edición de La isla de las tentaciones, por lo que la llegada de GH DÚO es perfecta para los días venideros. Y es que, el programa presentado por Sandra Barneda, ha mantenido una emisión de tres días a la semana. Por ello, teniendo en cuenta que estos espacios quedarán libres, muy pronto, no es de extrañar que hayan buscado otras opciones. ¿Cuándo se estrena el reality? ¿Cómo se puede ver? ¿Quiénes son los concursantes? ¡Te lo contamos!

Horario y cómo ver ‘GH DÚO’

Tal y como se ha anunciado de manera oficial, GH DÚO estrena su edición este jueves, 8 de enero. Un estreno, capitaneado por Jorge Javier Vázquez, que se podrá ver, como siempre, en el prime time de Telecinco. Por lo tanto, tan solo será necesario tener sintonizado el canal en la televisión a partir de las 21:50h (hora antes en las islas Canarias).

En el caso de no tener televisión, que no cunda el pánico. GH DÚO se podrá ver en directo gracias a la aplicación de Mediaset Infinity, por lo que solamente será necesario descargarla en el dispositivo deseado. Asimismo, los domingos, Ion Aramendi continuará informando sobre lo acontecido en la casa de Tres Cantos y lo hará con GH DÚO: Cuentas Pendientes, en horario prime time.

Participantes de la nueva edición de ‘GH DÚO’

El programa vuelve pisando fuerte a Telecinco y lo hace de la mano de nuevos fichajes. En la pasada edición, Maica se coronó como la flamante ganadora del formato. Una victoria que pretenden conseguir las nuevas celebridades. Pero, ¿quiénes son los concursantes? Realizamos un repaso por la lista oficial.

Durante las Navidades, la cadena fue confirmando algunos nombres. De esta manera, se presentó a Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales, Carmen Borrego y a Belén Rodríguez como los primeros concursantes confirmados. Pero, durante estos días, se ha terminado de completar la lista.

Anita Williams

Raquel Salazar

Antonio Canales

Carmen Borrego

Belén Rodríguez

Mario Jefferson

Sonia Madoc

Cristina Piaget

Asimismo, la cadena ha revelado que el plató contará con la presencia de varios colaboradores famosos, expertos en formatos de telerrealidad. Todo ello sumado a la presencia de las ganadoras de dos primeras ediciones del formato: María Jesús Ruiz y Lucía Sánchez.