Los Reyes Magos han pasado por las instalaciones de Mediaset España y han sorprendido a los espectadores de Telecinco con las hogueras finales de La isla de las tentaciones 9. El popular reality, presentado por Sandra Barneda, se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión. Y es que, cada vez van más parejas a poner a prueba su historia de amor en República Dominicana. Una aventura que ya ha llegado a su final esta temporada, por lo que nuestros protagonistas ya han vivido sus hogueras finales. Un reencuentro con sus parejas donde no han faltado los reproches, ni las criticas ni, tampoco, los gritos. Realizamos un repaso por las decisiones que han tomado.

Juanpi y Sandra viven uno de los reencuentros más polémicos de ‘La isla de las tentaciones 9’

Los andaluces han vivido su paso por La isla de las tentaciones 9 como una auténtica montaña rusa de emociones. Sandra se ha enterado de las deslealtades de su pareja en momentos en los que estaban en España. Él, por su parte, ha visto cómo ella ha caído en la tentación con Andrea, el tentador. Un encuentro cargado de reproches donde sorprendieron a todos con su decisión final. Y es que, ambos tenían claro que su noviazgo estaba completamente roto. Por ello, Sandra decidió irse con Andrea. Juanpi, por su parte, quiso hacer lo mismo con Mara. Pero, la tentadora rechazó irse con él.

Claudia y Gilbert vuelven a reencontrar en la hoguera de ‘La isla de las tentaciones 9’

Hace unas semanas, los espectadores del formato vieron como Claudia y Gilbert se reencontraron en una hoguera de confrontación. Y es que, ver a su novia tener relaciones sexuales con un tentador, a pocos días del inicio del programa, no fue plato de buen gusto para el joven. A pesar de ello, ambos apostaron por darse una nueva oportunidad, pero Claudia ha ido a por todas con su tentador, Gerard. En este reencuentro la joven ha acabado «destrozada» al ver sus numerosos momentos comprometidos. Gilbert ha intentado ser fuerte en todo momento, pero las emociones eran evidentes. Al final, los dos han optado por irse solos y por separado.

Enrique y Andrea, la última pareja en llegar a ‘La isla de las tentaciones 9’

Llegaron los últimos al formato, tras la expulsión disciplinaria de Mayeli y Álvaro. Pero, lo hicieron con muchas dudas respecto a su relación sentimental. Los reproches no han faltado en la pareja, pues han visto momentos que han puesto en juego su confianza por el otro. Sin embargo, ambos tenían claro que querían seguir forjando su vida juntos. «Eres el motor de mi vida y quiero que seas el padre de mis hijos», le dijo Andrea a él.

Darío y Almudena, la pareja más comentada de ‘La isla de las tentaciones 9’

Llegaron al formato con once años de relación a sus espaldas y lo hicieron con el objetivo de comprobar si estaban hechos a prueba de fuego. Pero, ambos han salido mal parados. Los desplantes y las malas palabras de Darío han detonado por completo su historia de amor con Almudena. Y es que, la joven ha tenido que ver cómo su novio caía en la tentación con una de las tentadoras. «Me has roto el corazón», le reprochaba ella.

Pero, tras los gritos, reproches y celos, ambos lo tuvieron claro. «Eres la mejor mujer del mundo, vengo arrastrando con un problema que tenía de antes, no soy feliz y aquí lo he demostrado. No quería hacerlo así», le dijo Darío arrepentido. «No te lo voy a recriminar. Es muy duro lo que me ha dicho, después de dar todo por una persona que te digan esto es muy jodido», le respondió Almudena. Al final, se fueron solos y por separado. Una decisión con la que pusieron punto final a sus once años de relación.