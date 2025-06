Quién es Ángela Fernández, presentadora de ‘El Grand Prix’: su edad, su pareja y biografía

No es ningún secreto que El Grand Prix es uno de los programas que más éxito ha cosechado en la historia de RTVE. Después de unos cuantos años fuera de emisión, se decidió recuperar este formato tan espectacular que logra reunir a toda la familia frente a la pequeña pantalla. Como no podía ser de otra manera, Ramón García no dudó un solo segundo en volver a ponerse al frente de este concurso que se emite en La 1 de Televisión Española aunque, eso sí, no lo ha hecho solo. En este 2025, cuenta con dos grandes profesionales a su lado. Entre ellas, se encuentra la periodista Ángela Fernández, conocida por haber participado en numerosos proyectos en la cadena pública. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer muchos más detalles sobre Ángela Fernández, una de las dos nuevas copresentadoras de El Grand Prix: su edad, su pareja y por qué es famosa.

La carrera profesional de Ángela Fernández

A sus 33 años, la periodista lleva desde 2012 trabajando en el terreno audiovisual. Sus primeros pasos los dio tanto en televisiones como en radios locales en su Murcia natal. Poco después, concretamente en 2015, se le brindó la oportunidad de formar parte de la delegación de la Región para TVE. Por lo tanto, tiene a sus espaldas más de diez años en el equipo de la corporación pública.

Es más, ha estado inmersa en numerosos proyectos en Radio Nacional, como es el caso de Hoy Empieza Todo, Gente Despierta o Las mañanas de RNE. Uno de los grandes puntos de inflexión a nivel personal llegó cuando fue nombrada subdirectora de Las tardes de RNE, pero también cuando, en septiembre de 2024, empezó a ejercer de directora del magacín nocturno Podría ser Peor, de Radio Nacional.

Por si fuera poco, recientemente, hemos podido ver a la murciana al frente de Divas Calling, el especial de RTVE con motivo de la participación de Melody en Eurovisión 2025. No estuvo sola, ya que contó con grandes profesionales a su lado, como son Carmen Farala (Maestros de la Costura Celebrity) y Angy Fernández (Benidorm Fest 2024).

¿Cómo descubrió Ángela que presentaría ‘El Grand Prix’?

Belén Esteban, colaboradora de La familia de la tele, no dudó un solo segundo en poner rumbo a la redacción de Radio Nacional para verse las caras con la periodista. La joven, evidentemente, no tenía ni la menor idea de lo que estaba a punto de suceder. «Ella es Ángela Fernández. Te voy a dar una sorpresa, que te va a hacer muchísima ilusión. ¿Qué planes tienes para este verano?», preguntó la tertuliana.

«Pues es el primer verano que voy a librar en mi vida», alcanzó a decir. Belén Esteban no tardó en comunicarle una noticia verdaderamente sorprendente: «Igual no libras. Ángela, vas a ser copresentadora de El Grand Prix». Visiblemente impactada, la murciana no pudo reprimir la felicidad que sentía: «Qué maravilla, qué divertido. ¡Estoy flipando! Esto es muy fuerte, firmármelo en un papel o algo», comentó, entre risas.

Su lado más personal

La murciana nació el 21 de septiembre de 1991. A pesar de ser una persona muy activa en redes sociales, lo cierto es que las utiliza, sobre todo, para compartir cuestiones que tienen estrecha relación con su trabajo. De hecho, hemos podido ver imágenes de las grabaciones de la nueva temporada de El Grand Prix. Así pues, siempre se ha mostrado muy celosa de su intimidad, por lo que, en la actualidad, se desconoce si tiene pareja o no.