Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Úrsula envenene la copa de Adriana

Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado viernes 22 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 238 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera, han sido testigos de cómo Victoria consigue hacer lo que se propone. La mujer ha logrado que Úrsula forme parte de su plan. Pero, lejos de dejarlo ahí, le da donde más le duele. Pues, así llevará a cabo su cometido sin ningún tipo de inconveniente.

Martín, Francisco y Pepa se proponen vivir un divertido encuentro juntos. Pero, lo que estaba pensado para ser un día de feria entre amigos, acaba con un tremendo enfrentamiento entre ellos. Un conjunto de situaciones a la que hay que sumar que Bernardo decide reunirse con el duque. Pues, tiene pensado marcharse, pero no lo hace sin dejarle claro una cosa. Una contundente amenaza con la que no le deja alternativa.

¿Qué sucede en el capítulo 239 de ‘Valle Salvaje’, que se emite hoy, lunes 25 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Mercedes está viviendo uno de los peores momentos de su vida. Y es que, la mujer está rota de dolor por la marcha de Bernardo. Una complicada situación donde Matilde se convierte en su principal apoyo.

Paralelamente, en la Casa Grande, Ana descubre la verdad. Úrsula está dispuesta a todo con tal de cumplir su objetivo y que sus planes salgan victoriosos para ella. Un entramado que será descubierto por Ana. Eso sí, Úrsula no es la única que quiere salirse con la suya, Julio también. ¿Lo conseguirán?

A este conjunto de situaciones hay que sumar el importante encuentro del Gálvez de Aguirre con Adriana y Rafael. Una reunión donde dejará claro que está más que dispuesto a acabar con todo. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.