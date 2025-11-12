El incidente de Pablo Alborán en la grabación de ‘Respira’: «Tenía una abdominoplastia»

Pablo Alborán está en un gran año 2025 en el que estrena nuevo disco, titulado KMO y también debuta como actor en una de las series españolas más importantes de Netflix como es Respira. El malagueño hizo un casting para lanzarse de lleno a un mundo ajeno al suyo, pero ha demostrado que tiene madera de actor a los que ya hemos podido verla. El suyo es uno de los casos en los que apenas se nota que un novato cambia la música por el cine, ya que el suyo no es un cameo de unos pocos planos y se ha convertido en uno de los protagonistas de esta segunda temporada. Estos triunfos llegan después de un año 2024 de parón provocado por la enfermedad de un familiar.

Alborán ya avisó en La Revuelta hace meses que este reto era uno de los más importantes de su vida. «Estoy muy feliz y contento porque es una oportunidad brutal. Llevaba tiempo estudiando interpretación», de esta manera quiso abrirse paso en el mundo de la interpretación. El gran problema, tal y como reconocía en la misma entrevista, es que le «proponían siempre cosas cantando», mientras que él quería mostrar su capacidad como actor total, no siempre haciendo un papel de cantante.

Una de sus defensoras en su compañera Blanca Suárez, que en su paso por El Hormiguero para promocionar esta serie, dejó claro que Pablo hizo un casting en el que participaron otros nombres importantes de la interpretación y que él se ganó su puesto. «Es un currante y ojalá en el mundo de la actuación tenga el mismo futuro que está teniendo en el mundo de la música, la verdad», decía.

Pablo Alborán desvela el incidente que vivió en el rodaje de ‘Respira’

En un vídeo compartido por Netflix, se puede ver a Blanca y Pablo junto a su compañero Xoán Fórneas comentando algunas anécdotas del rodaje. Ahí, el cantante recuerda una de sus primeras meteduras de pata, ya que sus papeles son complicados, puesto que deben aprender muchos conceptos médicos.

Poe ejemplo, el artista recordaba que durante una grabación tuvo que simular realizar una abdominoplastia, una intervención habitual para un cirujano plástico como el que interpreta. Para conseguir que fuese lo más real posible, Pablo debía grapar una prótesis al cuerpo de un figurante, que no debía notar nada.

«Tenía que grapar una prótesis de látex de manera ficticia, obviamente», así arranca explicando. «El tío estaba debajo… él notaba las puntitas de las grapas», decía antes de explicar que lo hizo a lo largo de todo el estómago del sufrido figurante, que no podía quejarse para no parar la grabación.

Blanca, por su lado, confiesa que amigos y conocidos le preguntan muchas veces por la sangre que utilizan durante las grabaciones. La curiosidad hace que deba responder a si es sangre verdadera o incluso si se puede comer, una pregunta que no parece muy normal que le hagan. En realidad se trata de sangre falsa completamente sintética.

Pablo Alborán, muy sorprendido, advierte a su compañera: «¿Te preguntas esas cosas? Revisa tus amigos. Revisa tu círculo», le recomienda entre risas. La actriz, aunque acostumbra, reconoce que «es heavy» que la gente le pregunte esas cosas.