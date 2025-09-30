Estrenos de Netflix, Prime Video y HBO Max para octubre de 2025: series, películas y documentales

El mes de octubre arranca lleno de novedades en las plataformas de streaming, siendo el mes por excelencia del terror gracias a Halloween, por lo que en los últimos días del mes se llenarán de estrenos en forma de películas para hacer un maratón que seguro que los amantes de este género disfrutarán.

En lo que se refiere a títulos nacionales, hay que destacar el estreno de Animal, una comedia en la que veremos a un Luis Zahera muy distinto al que estamos acostumbrados. No podemos dejar de mencionar el estreno de la segunda temporada de La Ruta, que dejará las discotecas de Valencia para disfrutar de las largas noches de fiesta en Ibiza, la catedral por excelencia de la música electrónica.

Estreno en Netflix del mes de octubre de 2025

‘Animal’ (3 de octubre)

Como decíamos, Luis Zahera interpreta a un veterinario rural acostumbrado a la dura vida en las granjas gallegas, pero el dinero no llega y se ve obligado a aceptar una oferta de trabajo en una gran tienda de mascotas. Allí tendrá que trabajar con su sobrina, la joven Lucía Caraballo, donde tendrá que cambiar por completo su forma de trabajar, ya que sus clientes son mascotas y no animales de trabajo.

‘Victoria Beckham’ (9 de octubre)

Tras la pérdida del reality de Georgina Rodríguez, los fans de los docurealities dedicados a ricas y famosas podrán disfrutar de la serie dedicada en solitario a la ex cantante y ahora diseñadora. Llega después de que el matrimonio tuviera una serie sólo para ellos, aunque ahora Victoria podrá contar su vida en solitario.

‘La mujer del camarote 10’ (10 de octubre)

Keira Knightley protagoniza la adaptación de la novela del mismo título. En ella se cuenta la historia de una periodista que presencia cómo un viajero de un crucero cae al mar, sin que los motivos estén claros, por lo que decide investigar qué ha pasado y descubrirlo por sus medios.

‘Un fantasma en la batalla’ (17 de octubre)

Tras pasar por las salas de cine de forma discreta, la película de Agustín Díaz Yanes llega a Netflix para recordar el peligro que corrían los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad para descubrir a los miembros de la banda terrorista ETA. En ella se cuenta la historia de una agente infiltrada en un comando etarra.

‘Respira’ (31 de octubre)

La serie médica regresa con nueva temporada después de un largo parón, con la gran novedad de tener al cantante Pablo Alborán como uno de los nuevos protagonistas, que se convertirá en un cirujano que seguro que romperá corazones.

Estrenos de HBO MAX en octubre de 2025

‘It: Bienvenidos a Derry’ (27 de octubre)

Los fans del cine de terror tienen una cita para ver en la plataforma la serie basada en la mítica novela de Stephen King. Se trata de una precuela de las películas que se han estrenado en los últimos años, por lo que la historia arranca en 1962, años antes de que el conocido como Club de los perdedores sufriese a Pennywise.

Estrenos de Prime Video de octubre de 2025

‘Zoomers’ (3 de octubre)

La miniserie de seis capítulos narra la vida de Javi, un chico de 18 años que ha sufrido una tragedia en su vida que le hace ver el mundo de una forma distinta. Junto a él, un grupo de jóvenes comenzarán a descubrir cómo es la vida adulta gracias a su llegada a la universidad y a un colegio mayor en el que podrán experimentar y descubrir cosas nuevas.

‘Culpa nuestra’ (16 de octubre)

La plataforma de Amazon estrena la tercera entrega basada en las novelas juveniles de Mercedes Ron.

Estrenos de Movistar Plus+ en octubre de 2025

‘El centro’ (9 de octubre)

La serie está basada en cómo se vive el día a día en el CNI (Centro Nacional de Inteligencia). El reparto está formado por nombres como los de Juan Diego Botto, Elisabet Casanovas, Clara Segura, Israel Elejalde y Elena Martín.

Estrenos de Disney+ en octubre de 2025

‘La suerte’ (8 de octubre)

La plataforma de Disney se fija en el mundo de los toros, aunque de una forma muy especial. En la serie de cuenta cómo un torero cree que un taxista es su amuleto de la buena suerte, por eso le necesita a su lado en el momento de volver a los ruedos. Óscar Jaenada y Ricardo Gómez protagonizan esta historia.

‘Entrepreneurs’ (23 de octubre)

Los fans de Pantomima Full, es decir, del dúo cómico formado por Rober Bodegas y Alberto Casado, seguro que disfrutarán de esta serie en la que el hijo de una millonario lo pierde todo cuando su padre decide dejar de invertir en sus desastrosos negocios.

Estrenos de octubre de atresplayer

‘La Ruta. Vol. 2: Ibiza’ (26 de octubre)

La plataforma de Atresmedia estrena la segunda temporada de una de las mejores series españolas que se han estrenado en los últimos tiempos. Tras la gran aceptación de La Ruta, en la que retrataba a la perfección la revolución cultural que supuso la conocida como Ruta del Bakalao (que en realidad debía haberse llamado ‘Movida Valencia’).

Tras el triunfo de uno de los protagonistas como DJ en las discotecas de su ciudad, llega el momento de hacerse fuerte como residente de una de las salas más emblemáticas de Ibiza. Allí descubrirá el competido mundo de la noche y de la industria musical.