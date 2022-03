El actor Luis Zahera apareció por partida doble este martes en televisión, y es que mientras que algunos veían su aparición en ‘Entrevías’, emitido en Telecinco, otros estaban disfrutando de su paso por ‘La Resistencia’ en Movistar Plus. El gallego tuvo un detalle con el programa, como acostumbran los invitados, y les llevó una botella de vino de la boda de un amigo suyo y unos centollos que dejaron perplejo a Grison: «Yo, como soy pobre, nunca los había visto», confesaba.

El momento de la noche fue cuando antes de acabar el programa a David Broncano se le pasó por la cabeza preguntarle: «¿Te bañas mucho en bañera?». El ganador de un Goya en 2019 le respondió: «No, nunca. No tengo paciencia. Mi padre era un psicópata, éramos cinco hermanos y quería que acabáramos pronto de ducharnos». «Le cogí manía a las bañeras porque si te metías en la de casa, mi padre reventaba la puerta. Era un psicópata en el buen sentido. Todo tenía que ser rapidísimo», aclaró entre risas el de Santiago de Compostela.

𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗭𝗮𝗵𝗲𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗼 𝗴𝗮𝗹𝗹𝗲𝗴𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 Nunca había visto al público así. Saben perfectamente que no es droga, pero por si acaso que les caiga a ellos. pic.twitter.com/3wQOjNQKDf — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 22, 2022

«Heredé de él eso. Si teníamos que estar a las 13:00 horas en La Coruña, salíamos a las 8:30 de la mañana de Santiago de Compostela, era un tipo con velocidad, que había que llegar», rememoró el invitado. El conductor del programa de Movistar+ opinó que «a estas alturas de tu vida, ya podrías liberarte de esa herencia paterna y empezar a disfrutar del tiempo libre. Darte un baño tranquilo mirando a España».

«Lo voy a estudiar… pero me gusta más bañarme en el mar, me paso mucho tiempo en el agua», confesaba el también actor de ‘Vivir sin permiso’ que después le dijo: «¡Qué manía tienes con que me bañe!». Broncano persistió: «¿Cuándo? Mándame una foto». «Esta noche, que los compañeros de ficción me han buscado un hotelazo, tengo una buena bañera y te mando una foto dentro», le respondió Luis Zahera al presentador. «Mándame la foto en la bañera, pero pon bastante espuma, que no sea una foto-polla», le espetó el cómico. «Lo haré», respondió finalmente el actor gallego para cerrar el tema y la entrevista en ‘La Resistencia’.