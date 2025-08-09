50 mártires en el corazón de Castilla

Domingo, 3 de agosto 2025. 11:00 horas. Jardín de los mártires en la Ciudad de la Educación Gabrielista en La Aguilera (Aranda de Duero). El hermano Ángel Llana, vicepostulador para la Causa de Beatificación, el Superior Provincial, Genaro Fresno y el hermano/sacerdote Faustino Besa, entre otros, han preparado con mimo el XII Memorial de Homenaje a los 49 religiosos gabrielistas y su capellán torturados y asesinados por elementos anarquistas (CNT/FAI), con la aquiescencia del entonces presidente de la Generalitat, Lluís Companys. Era la feroz Cataluña revolucionaria del año 1936 en manos de elementos desalmados y armados por el propio Govern catalán. ¿Motivo para el martirio? Ser religiosos católicos; sin juicio, sin proceso, sin argumento jurídico alguno. Sólo militaban en la fe de Cristo. ¿De qué memoria hablan algunos para revertir mucho de lo que ocurrió en aquel entonces?

Han pasado 89 años de aquella barbarie incomprensible y generalmente olvidada. Sólo se pide, desde el perdón a los asesinos, que la Iglesia reconozca el martirio a causa de su fe y Roma ratifique lo que para los creyentes y los postuladores ante la Santa Sede es una «causa de libro». Ni revancha histórica, ni rencor, sólo y exclusivamente amor por los que vistieron sus mismos ropajes evangélicos y perdón para los asesinos.

Todos los nombres recitados presencialmente por el hermano Balbino ante la lápida in eternum en el Jardín de los mártires son correspondidos con claveles rojos, el color del martirio desde la propia fundación de la Iglesia de Cristo. Alrededor de cien personas, familiares, hermanos en la fe, paisanos y amigos de los fusilados se han reunido para honrar su memoria en medio de un silencio sobrecogedor. Asiste el abad mitrado de la comunidad benedictina del cercano Santo Domingo de Silos.

Durante más de una hora el vicepostulador relatará toda la historiografía de los 50 asesinatos a sangre fría cuyos cadáveres luego eran arrojados como perros en fosas comunes o las puertas de los cementarios. Había religiosos de 21, 25 y 27 años y otros en edad madura. La mayor parte era de la provincia de Burgos que había acudido a distintos lugares de Cataluña para profesar la Fe bajo la sensibilidad gabrielista. Pero también fueron pasados por las armas hermanos catalanes y vascos.

El relato escuchado resultó estremecedor por la forma brutal de la tortura y, finalmente, de los fusilamentos. Y luego, hay que oír y leer otras “memorias” preñadas de sed vengativa y mucho peor que algunos dirigentes pretendan utilizar aquella terrible barbarie para intentar realizar ejercicios históricamente vanos de sectarismo y maldad.

¡Nunca más!