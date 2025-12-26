El PP acusa al Gobierno de embolsarse 300 millones con la imposición de la baliza V16 que no exige la UE

Esteban González Pons, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, ha denunciado la recaudación millonaria del Gobierno de Sánchez con la «imposición» de la nueva baliza V-16. Según sus estimaciones, casi 300 millones de euros sólo con el IVA. El dispositivo, que no se aplica por Ley en la Unión Europa, empezará a ser obligatorio a partir del próximo 1 de enero.

Según el eurodiputado, la herramienta que pretende sustituir a los triángulos de emergencia, de considerarse obligatoria por cuestiones de seguridad «no debería costar dinero a los españoles». A su juicio, «pagar impuestos es decente», no por el contrario lo es hacerlo para sufragar al que califica de «Gobierno corrupto».

«Solo por el IVA de estas balizas el gobierno se va a embolsar más de 300 millones de euros», ha destacado. «Un gobierno manchado por la corrupción nos obliga a comprar una medida de seguridad que pagamos nosotros y que nos obliga a pagar un impuesto indirecto que le supone al gobierno recaudar 300 millones de euros más solo por el IVA», ha asegurado.

El portavoz del PP europeo (PPE), ha recordado que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ya ha subido los impuestos en hasta un centenar de ocasiones. «Esas 100 veces han empobrecido a la clase media española», ha asegurado. A ello, ha añadido habría que sumar la inflación, «ese impuesto indirecto que ha causado su efecto provocando que la cesta de la compra suba».

Pons ha señalado también que la clase media actual es la que paga más impuestos de la historia, incluso, ha asegurado «paga más por la cesta de la compra» que ve todos los días «cuánto ha robado este gobierno y en qué juergas se lo ha gastado».

En este sentido, ha sostenido que el Ejecutivo «no ha combatido la inflación o no ha sabido combatirla por incapacidad», a lo que ha puesto como ejemplo la implementación de la baliza obligatoria que deberán llevar todos los vehículos, un nuevo impuesto, ha asegurado, que aparece coincidiendo con la cuesta de enero.

Según ha recordado el eurodiputado popular, la baliza «no es una exigencia de la UE», sino que parte de una recomendación que ni siquiera está recogida en una normativa legislativa. Con todo, ha criticado que sea España «el único país que va a imponer esta baliza a partir de enero». Y que lo haga incluso sin informes técnicos que puedan avalar su eficacia. «Si es una medida de seguridad, no debería costarles dinero a los españoles», ha expresado.