Víctimas de tráfico alertan del peligro de la baliza V16: no hay informes técnicos que apoyen su eficacia

Las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico advierten del peligro que conlleva la implantación de la nueva baliza V-16. Así consta en una proposición no de ley (PNL) del Grupo Popular en el Congreso, con la que los de Feijóo instan al Gobierno de Sánchez a elaborar un «informe técnico» que acredite su eficacia. El dispositivo, que empezará a ser obligatorio a partir del próximo 1 de enero, pretende sustituir a los triángulos de emergencia.

El principal escollo de esta nueva herramienta es, según diversas agrupaciones de víctimas de siniestros viales, que desde el Ejecutivo central se ha avanzado en la imposición de una medida que no ha tenido en cuenta «diversos aspectos que requieren una evaluación y clarificación urgentes» antes de hacer efectiva su entrada en vigor.

Si bien coinciden en valorar «positivamente» la baliza, sobre todo «por el hecho de evitar que el conductor tenga que abandonar el vehículo» o «la ventaja añadida de la geolocalización», consideran, por contra, que «su visibilidad no es plenamente óptima» en todas las situaciones, sobre todo en aquellas en las que las condiciones meteorológicas -lluvia, viento o nieve- sean adversas.

Según recoge el Partido Popular a través de una PNL registrada ya en el Congreso, una con la que instan al Ejecutivo a «impulsar un proceso integral de evaluación» de la señal luminosa V-16 que incluya la elaboración de un «informe técnico actualizado» sobre su eficacia, dichas asociaciones ponen de relieve algunas de sus «lagunas» manifiestas.

En primer lugar, ponen énfasis en la «eventual limitación» del dispositivo cuando sea utilizado en curvas o cambios de rasante, también situaciones de luz solar intensa o meteorología adversa. En todas estas situaciones, apostillan, la baliza perdería toda su eficacia al impedir a los vehículos poder visualizar aquel que esté en una situación de emergencia.

Otro de los peligros de los que se hace eco el PP en su PNL es la «posible confusión entre dispositivos homologados y no homologados. Según las asociaciones de víctimas de accidentes de carretera, un peligro del cual ha advertido la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que podría «generar inseguridad jurídica entre los ciudadanos».

Junto a ello, también inciden en la manifiesta «necesidad de garantizar un mantenimiento adecuado», como es el caso de las pilas y baterías que se encuentran dentro de la baliza V-16, a fin de asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo cuando sea necesario. También hacen alusión a la «conveniencia de analizar», y con datos objetivos, la eficacia comparada entre la nueva baliza y los triángulos tradicionales en distintos entornos y circunstancias de circulación.

Con todo ello, el PP insta ahora al Ejecutivo central a reforzar los sistemas para controlar la homologación de los dispositivos y ejercer una función de vigilancia sobre todos aquellos que se encuentran a disposición de los usuarios en el mercado. Ello, en aras de garantizar que las balizas V-16 comercializadas «cumplen la normativa vigente, evitando la presencia de dispositivos no homologados e informando con claridad sobre los modelos válidos».

Por otro lado, tanto los populares como las asociaciones de víctimas hacen hincapié en la importancia de «asegurar una transición ordenada» hacia la obligatoriedad en 2026. Ello, a fin de evitar «situaciones de desconocimiento, falta de información o incertidumbre por parte de los usuarios de la vía». En este sentido, de hecho el PP insta al Gobierno de Sánchez a desarrollar «nuevas campañas de información y formación» dirigidas a los conductores y a los profesionales de la seguridad vial.