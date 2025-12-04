Plan de movilidad Navidad 2025 de Sevilla: corte de calles, desvío de tráfico y zonas afectadas

La Navidad vuelve a transformar Sevilla y, como ocurre cada año, el Ayuntamiento ha activado un dispositivo especial para ordenar el tráfico en los días con mayor movimiento. Las compras, los grandes eventos y la afluencia masiva al centro hacen necesario un plan de movilidad que permita que peatones, transporte público y vehículos convivan sin colapsos. El dispositivo comenzó el 28 de noviembre y, como ya se ha convertido en costumbre, afecta tanto al Casco Histórico como a los principales ejes comerciales repartidos por la ciudad.

En esta edición del plan de movilidad de Sevilla con motivo de la Navidad, hay dos factores que marcan la diferencia respecto a años anteriores: las obras del carril bus segregado del Tranvibús en el eje Santa Justa–Plaza del Duque y la renovación de redes de abastecimiento en calles como Santa Ángela de la Cruz, Dueñas, Gerona, San Juan de la Palma o el tramo Martín Villa–Laraña. Estos trabajos condicionan accesos, desvíos y puntos de control, sobre todo en la segunda fase del plan, cuando el tráfico en el centro suele ser más intenso. Además, la presencia de grandes focos de atracción, tales como Nervión, Los Arcos, Lagoh, Torre Sevilla, San Jacinto o Asunción y los eventos especiales como Navigalia o el alumbrado navideño obligan a activar controles específicos según el día y el horario. El objetivo, según recoge el propio documento oficial, es garantizar la seguridad, agilizar los desplazamientos y favorecer el uso del transporte público en los momentos de mayor demanda.

Hasta qué día dura el Plan de Movilidad

El Ayuntamiento aplicará este plan de movilidad hasta el domingo 11 de enero de 2026, fecha en la que se desactiva por completo, una vez superadas las fiestas y los primeros días de rebajas. La vigencia está organizada en tres fases, cada una con medidas adaptadas al nivel de tráfico previsto:

Primera fase: del 28 de noviembre al 18 de diciembre . Aquí comienzan los refuerzos en zonas de centros comerciales como Nervión, Los Arcos, Lagoh o Torre Sevilla. Los horarios se ajustan según la afluencia, especialmente durante el puente de la Constitución y la Inmaculada.

del . Aquí comienzan los refuerzos en zonas de centros comerciales como Nervión, Los Arcos, Lagoh o Torre Sevilla. Los horarios se ajustan según la afluencia, especialmente durante el puente de la Constitución y la Inmaculada. Segunda fase: del 19 de diciembre al 2 de enero. Es la más intensa y la que concentra más restricciones en el Casco Antiguo: controles de acceso entre las 10:00 y las 22:00, limitaciones por las obras de Martín Villa y Laraña y regulación específica para aparcamientos, carga y descarga y circulación de taxis, bicicletas y VMP.

Es la más intensa y la que concentra más restricciones en el Casco Antiguo: controles de acceso entre las 10:00 y las 22:00, limitaciones por las obras de Martín Villa y Laraña y regulación específica para aparcamientos, carga y descarga y circulación de taxis, bicicletas y VMP. Tercera fase: del 3 al 11 de enero. Mantiene las medidas de las fases anteriores, aunque con un nivel de aplicación más flexible según la demanda. Siguen activos los efectos de las obras del eje Martín Villa–Laraña.

Durante el periodo completo, el plan de movilidad afecta a los principales puntos de atracción de público: Casco Histórico, Nervión–Luis de Morales, Avenida de Andalucía–Tamarguillo, San Jacinto, Asunción, Lagoh, Torre Sevilla y el entorno del Muelle de la Sal. Toda la información aparece detallada en los planos oficiales del documento.

Cómo acceder al centro

Acceder al Casco Antiguo durante Navidad exige prestar atención a los controles municipales, que cambian según la fase del plan. La normativa más estricta opera entre el 19 de diciembre y el 2 de enero, cuando sólo pueden entrar determinados vehículos entre las 10:00 y las 22:00. Así lo especifica el Ayuntamiento en el documento oficial del Plan de Movilidad.

En la segunda fase pueden entrar únicamente:

Residentes y titulares de garaje acreditados.

Vehículos de emergencia, Tussam, taxis y VTC con servicio concertado.

Bicicletas, motos y VMP (con restricciones en el carril bici de Constitución de 10:00 a 24:00).

Vehículos de carga y descarga en los horarios habilitados.

Clientes de hoteles con reserva.

Vehículos industriales y servicios municipales (Lipasam, Emasesa, suministros, correos…).

Vehículos privados solo mientras haya plazas libres en los aparcamientos subterráneos.

Por otro lado, los puntos de control y calles con acceso restringido en los que la Policía Local regula entradas y salidas son los siguientes:

Reyes Católicos – Marqués de Paradas

San Pablo – Julio César

Alameda – Trajano

Puerta Osario (Puñonrostro)

Almirante Apodaca – Ponce de León

Gerona – Doña María Coronel

Imagen – Santa Ángela de la Cruz

Puerta de Carmona

Águilas – Candilejo

Plaza de la Pescadería – Cuesta del Rosario

Campana

Calles afectadas por obras y cortes totales

En Navidad 2025 el tránsito dentro del centro se complica también por las siguientes actuaciones:

Corte total en Martín Villa y Laraña, entre Santa María de Gracia y la Encarnación.

entre Santa María de Gracia y la Encarnación. Afecciones en Gerona, Santa Ángela de la Cruz y San Juan de la Palma.

Estas restricciones obligan a desviar itinerarios y afectan a la circulación de taxis, paradas y accesos a aparcamientos.

Lo mejor entonces para llegar al centro será utilizar el autobús teniendo en cuenta además que tussam refuerza líneas pero también mantiene limitaciones:

Líneas 27 y 32 siguen acortadas en Ponce de León.

Líneas 13 y 14 pueden terminar en Alameda o Barqueta si hay congestión.

El tranvía T1 queda limitado en Archivo de Indias.

Por último debemos tener también en cuenta que se eliminan los aparcamientos de motos en San Francisco y Entrecárceles en varios horarios. Además se suprime de la parada de taxis de Alemanes los fines de semana. También habrá restricciones a bicis y patinetes en Constitución en horario de máxima afluencia así como cortes puntuales por el espectáculo Navigalia en Puente de Triana y Paseo Colón, de modo que sin duda, la mejor manera de llegar al centro será optar por el transporte público o, cuando sea posible, llegar a pie desde zonas cercanas. En estas semanas el centro funciona de manera distinta y cualquier desplazamiento en coche puede convertirse en una tarea complicada, sobre todo en los tramos donde coinciden obras, controles y afluencia masiva de visitantes. Además, los aparcamientos suelen llenarse rápido y, cuando esto ocurre, la Policía Local activa cortes intermitentes que obligan a dar rodeos inesperados.