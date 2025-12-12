Feijóo urge a los socios de Sánchez para que acaben ya con «esta sangría de delincuencia»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a los socios de legislatura de Sánchez a poner fin a «esta sangría de delincuencia» que afecta a todo su Ejecutivo. Para Feijóo, es preciso que, a los últimos registros por parte de las autoridades en las sedes del Gobierno, se frente la «espiral de corrupción, machismo y extorsión».

«Los socios no pueden seguir siendo encubridores», ha dicho éste viernes el jefe del principal partido de la oposición a Pedro Sánchez durante una visita a Extremadura. Un llamamiento, el de Feijóo hacia los socios separatistas e independentistas que le sostienen en La Moncloa aun a pesar de los innumerables casos de corrupción que le acorralan.

Una petición, la del líder popular, que se produce después unas horas después de conocerse los últimos registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de la empresa estatal de Correos, también en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.

Unos registros, los de la UCO, que se suceden tan sólo dos días después de haberse procedido a la detención de la conocida como la fontanera del PSOE, Leire Díez, mano derecha del investigado Santos Cerdán, ex secretario de organización de los socialistas. También del ex vicepresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y el socio además de Cerdán en Servinabar 2000 SL, Antxón Alonso.

«Estamos ante una espiral inédita de detenciones, de corrupción, de machismo y de extorsión», ha esgrimido el líder popular en claras alusiones a la veintena de inspecciones que se han venido realizando en las últimas horas en las dependencias del Estado. «Han entrado en la Vicepresidencia Primera del Gobierno, en la Tercera y en organismos y empresas públicas del Estado», ha detallado. «Esto no lo aguanta nadie», ha asegurado Feijóo.

«Los españoles sabemos que el Gobierno nos ha robado y ahora no solamente pretende seguir robando nuestro dinero, sino nuestra decencia» ha señalado. «Cuando todo tu perímetro más próximo está en sumarios, en los juzgados, en los tribunales o en la cárcel es evidente que ese político no es de fiar», ha aseverado.