La UCO entra en Correos, Hacienda y Transición Ecológica en busca de documentación de la trama del PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa este viernes con los registros. Agentes del Instituto Armado han acudido a primera hora a las sedes de Correos y de varios organismos dependientes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transición Ecológica, con el objetivo de recopilar documentación sobre adjudicación de contratos bajo sospecha de estar amañados.

Estos registros en busca de expedientes de contratación pública se suman a las inspecciones del jueves en las empresas públicas SEPI, Enusa, Sepides y Mercasa y a las detenciones, entre miércoles y jueves, de la fontanera del PSOE, Leire Díez, del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, y del socio de Santos Cerdán en Servinabar 2000 SL, Antxon Alonso. Los tres detenidos pasarán a disposición judicial este sábado a partir de las 10:00 horas ante el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, que decidirá si los deja en libertad o los envía a prisión provisional tras tomarles declaración.

Patrimonio del Estado y el Tribunal de Recursos Contractuales, entre los organismos a los que la UCO ha requerido expedientes en los registros que tienen lugar este viernes. Esta intervención se realiza en el marco de una causa que permanece bajo secreto de sumario, que ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en la que se investigan presuntos delitos que se investigan son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

OKDIARIO informó en exclusiva de la apertura de una investigación por parte de la UCO, junto con la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, sobre irregularidades en contratos públicos durante la etapa de Juan Manuel Serrano como presidente de Correos. Un día después, los agentes de la Benemérita entran a registrar la sede de la empresa propiedad del Estado.

Juan Manuel Serrano es amigo íntimo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y dirigió Correos entre 2018 y diciembre de 2023, periodo en el que acumuló pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros.