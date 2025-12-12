Marc Pons, señalado por la UCO por sus contactos con Koldo García en la ‘operación hidrocarburos’

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone en el punto de mira al diputado socialista, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, ex consejero de Francina Armengol y actual diputado en Baleares, Marc Pons. Los agentes han incorporado a la investigación judicial, conocida como operación hidrocarburos, nuevas referencias sobre el político balear.

El documento, fechado el 3 de diciembre, detalla comunicaciones entre Marc Pons y Koldo García durante la etapa en que el político menorquín ejercía como jefe de gabinete de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Según el informe, los investigadores han identificado dos episodios de interacción entre García —antiguo colaborador del exministro José Luis Ábalos— y Pons, ocurridos entre abril y julio de 2021, coincidiendo con la tramitación de la licencia que necesitaba Villafuel, empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama, para operar en el sector de los hidrocarburos.

El primero de esos contactos se habría producido el día 8 de abril de 2021, cuando García (actualmente en prisión preventiva) reenvió a Pons una imagen con el registro de la documentación presentada por Villafuel. El mensaje no contenía texto adicional, un detalle que, según fuentes de la investigación, podría indicar la existencia de conversaciones previas.

El segundo episodio, fechado el 8 de julio de ese mismo año, consistió en una petición de encuentro presencial formulada por Koldo García. En aquel mensaje, García pedía ver a Pons «15 segundos» para «entregarle los papeles relacionados con la solicitud de licencia». El informe emitido por la UCO no aclara si la reunión llegó a celebrarse.

Pons llegó al Ministerio para la Transición Ecológica en febrero de 2021 para ocupar un cargo de confianza como jefe de gabinete de Ribera, puesto que mantuvo hasta julio de 2022. Aunque su función no era ejecutiva, coordinaba la actividad política del departamento y actuaba como asesor de máxima proximidad a la ministra. Los investigadores consideran «llamativo» que García solicitara entregarle documentos directamente, dado que Pons tenía acceso a los expedientes por los cauces internos del Ministerio. Este contacto se produjo semanas antes de que el político menorquín abandonara el cargo para reincorporarse a la política balear, donde actualmente es diputado del PSIB-PSOE.

La causa judicial analiza las gestiones que habrían favorecido a Villafuel en la obtención de su licencia, una trama en la que también aparecen citados José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Diversos informes apuntan a que este grupo habría repartido comisiones millonarias vinculadas a estas operaciones, extremo que investiga actualmente la Audiencia Nacional.

El nuevo informe de la UCO sostiene que Koldo García recurrió tanto a Marc Pons como al jefe de gabinete del Ministerio de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart, con el objetivo de desbloquear o acelerar los permisos. También incorpora mensajes que muestran el respaldo de Ábalos a estas gestiones.

Marc Pons ha reconocido públicamente que coincidió con Koldo García durante su etapa en Madrid, aunque ha defendido que sus contactos respondían a su papel institucional y no guardaban relación con otros asuntos por los que García está investigado. En una comparecencia parlamentaria meses atrás, afirmó: «Dirigiendo el gabinete de la vicepresidenta tienes relación con diferentes ministerios, también con el de Ábalos. En ese marco conocí a Koldo García».

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) en esta ocasión no aborda temas relacionados con la compra de mascarillas —investigación igualmente abierta en Baleares— y se centra exclusivamente en la tramitación de licencias para operar en el sector de los hidrocarburos.

Desde hace meses, el PSIB-PSOE mantiene el veto a OKBALEARES como represalia al marcaje que hace este periódico a la trama de corrupción que afecta a su partido. En este caso, a finales de octubre, Marc Pons, portavoz adjunto del PSOE balear y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE de Pedro Sánchez, en un ejercicio de cobardía y de tratar de eludir el control periodístico, llevó esta situación a un nivel extremo.

Si desde hace meses optan por no responder las preguntas de este periódico en sus comparecencias públicas y ruedas de prensa, el día 20 de octubre, se permitieron impedir las preguntas del redactor de OKBALEARES que asistía a la comparecencia semanal de los portavoces de los grupos políticos. Todos los partidos respondieron a las preguntas del periodista y sólo el PSOE censuró incluso el derecho a preguntar.