El socialista Marc Pons calla por dos veces sobre sus whatsapps con Koldo García

El socialista menorquín, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, ex consejero de Francina Armengol y actual diputado en Baleares, Marc Pons, ha vuelto a optar este martes por la callada cuando la vicepresidenta del Govern balear, Antònia Maria Estarellas, le ha recordado su silencio sobre los whatsapps que cruzó con Koldo García.

Durante la sesión de control al Govern, Marc Pons ha utilizado una de sus preguntas para acusar al Ejecutivo de la popular Marga Prohens de no cumplir con el código ético. Sin embargo, se ha encontrado de cara con el efecto bumerán cuando la vicepresidenta Estarellas le ha recordado que aún mantiene silencio sobre su vinculación con el caso Koldo, conocida a partir de los whatsapps que entregó la UCO de la Guardia Civil al juez del Tribunal Supremo en un de sus informes.

Es la segunda vez en poco tiempo que se produce la misma situación con la callada por respuesta del diputado socialista. El pasado 16 de septiembre también ignoró las invitaciones a pronunciarse en el pleno del Parlament.

Hay que recordar que Marc Pons aún no ha explicado su vinculación con la trama Koldo. El pasado 10 de septiembre aparecieron nuevos mensajes entre Koldo García y el diputado menorquín y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Marc Pons. «Muy buenas, te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud», escribió el asesor personal del ex ministro José Luis Ábalos al diputado menorquín el 8 de julio de 2021, tres meses después de enviarle una foto con el recibo del registro electrónico de la solicitud de Villafuel, la empresa del socio de Víctor de Aldama.

En un informe anterior de la UCO se desvelaban mensajes en los que se puede ver cómo el ex conseller y Koldo García se citan para una reunión. Koldo García llega a proponer verse incluso a las seis de la mañana si fuera preciso. Ante lo que Pons le responde: «Qué miedo me das».

A día de hoy no se ha aclarado nada sobre estos mensajes.