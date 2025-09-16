Marc Pons calla en el Parlament sobre su relación con Koldo en el ‘caso Hidrocarburos’

El diputado socialista Marc Pons se ha mantenido callado en el Parlament sobre su relación con Koldo García después de que hace unos días salieran a la luz mensajes de whatsapp del asesor personal del ex ministro José Luis Ábalos enviados al político menorquín el 8 de julio de 2021, que han sido intervenidos por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil e incorporados al caso Hidrocarburos.

En aquella fecha, Marc Pons era el jefe de gabinete de la ex ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Este martes, durante el Pleno, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha aprovechado una respuesta a la pregunta parlamentaria de Marc Pons para pedirle transparencia en relación a sus mensaje con Koldo García sobre una licencia de operador de hidrocarburos. «Su silencio le retrata», le ha reprochado.

Ha sido en el debate de las preguntas de control al Ejecutivo en la que el socialista había preguntado al Govern sobre los bajos niveles de ejecución en materia medioambiental. «Podría haber aprovechado para preguntar por hidrocarburos, es un experto. Yo estaría preocupado», ha apuntado.

Hasta en cuatro ocasiones ha escuchado referencias directas del Govern del PP a sus conversaciones con Koldo García. Tres por parte de Antoni Costa y una de la presidenta del Govern, Marga Prohens. El socialista ha optado por dar la callada por respuesta. Silencio que mantiene desde que hace casi una semana que se difundió el último de los whatsapps entre ambos.

Hay que recordar que ésta no fue la única comunicación entre ambos. En su comparecencia ante la comisión de investigación del caso Koldo del Parlament balear, Pons admitió que «coincidí con él alguna vez, pero nunca hablé con él de la compra de mascarillas». Y es que Pons también fue conseller en el Govern de izquierdas presidido por Francina Armengol.

Todo esto después de que la UCO entregara al juez otros mensajes cruzados entre Koldo García y el diputado menorquín del PSOE. En dichos mensajes se puede ver como el ex conseller y Koldo García se citan para una reunión. Koldo García llega a proponer verse incluso a las seis de la mañana si fuera preciso. Ante lo que Pons le responde: «Qué miedo me das».

Marc Pons ha sido reelegido recientemente por Pedro Sánchez como miembro de la ejecutiva Federal del PSOE. Fue conseller con Armengol y actualmente es el portavoz adjunto del grupo socialista en el Parlament, junto a Iago Negueruela.