A juicio el hombre que mató a puñaladas a un ladrón que entró a robar marihuana en su finca de Mallorca

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares afronta a partir de este lunes un juicio que promete estremecer a toda la isla: un hombre será juzgado por matar a uno de los cuatro intrusos que irrumpieron en su casa para robar plantas de marihuana, mientras que los demás implicados también se sientan en el banquillo por un intento de robo con fuerza.

El fiscal solicita una condena de 15 años de prisión para el propietario, acusado de homicidio, y penas de 11 meses para cada uno de los asaltantes, que, según la acusación, actuaban con una frialdad escalofriante.

Los hechos que han llevado a este dramático juicio ocurrieron el 24 de septiembre de 2020, cuando cuatro individuos se dirigieron a una vivienda de Inca con la intención de apropiarse de las plantas de cannabis que allí se cultivaban. Tres de ellos permanecieron en el exterior vigilando mientras el cuarto penetraba en la finca a través de un orificio en la valla metálica, que levantaba sobre el muro de la propiedad.

Fue entonces cuando el propietario de la vivienda, en un acto de defensa que terminó en tragedia, sorprendió al intruso dentro de su hogar. Durante un violento forcejeo, le asestó varias puñaladas, obligando al asaltante a huir malherido. Pero el horror no terminó ahí: el propietario lo persiguió hasta el exterior y le propinó nuevas puñaladas, abandonando después la escena. La víctima murió poco después, mientras que los tres cómplices, aterrados, permanecían afuera, contemplando cómo la situación se desbordaba de manera mortal.

El Ministerio Público reclama además que la familia del fallecido reciba una indemnización cercana a los 157.000 euros, una cifra que refleja la gravedad de los hechos y el impacto de la tragedia sobre los allegados de la víctima.

El juicio comenzará a primera hora de la mañana de este próximo lunes con la constitución del jurado a las 09:30 horas, seguido de la lectura de escritos e informes iniciales. Por la tarde, se espera que las declaraciones de los testigos, comenzando por la Guardia Civil, arrojen luz sobre una secuencia de hechos que combinan terror, venganza y tragedia doméstica.

Se prevé que el proceso continúe durante toda la semana, y ya se anticipa que cada sesión estará cargada de tensión y dramatismo, con el pasado del acusado y las motivaciones de los intrusos bajo un escrutinio exhaustivo. La isla sigue pendiente de un caso que, más allá de la ley, plantea preguntas inquietantes sobre los límites de la defensa propia y la violencia en los hogares.