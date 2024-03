Gamarra exige en Ibiza la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por el ‘caso Koldo’

La secretaria general nacional del PP, Cuca Gamarra, ha exigido hoy en Ibiza la dimisión de la presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol, por el ‘caso Koldo’. Gamarra junto a la presidenta regional y del Govern, Marga Prohens, ha asistido este mediodía a la tradicional comida del PP de Ibiza que ha congregado en torno a 900 personas.

Durante el acto, Gamarra ha considerado que Armengol debe «asumir responsabilidades» y dar explicaciones y, además, ha añadido que una institución como el Congreso no puede verse salpicada por un escándalo como este.

Le petición de dimisión a Armengol por parte de Gamarra se produce 12 días después de que el pasado 4 de marzo el PP registrara un escrito dirigido a la presidenta del Congreso, en la que pedía formalmente su la dimisión tras estallar el caso Koldo, por «su presunta relación» con esta trama de corrupción cuando presidía Baleares, lo que «le inhabilita para continuar un solo día» en el cargo por el «descrédito intolerable» que ocasiona siendo la tercera autoridad del Estado, apuntaba el PP en este escrito.

Hay que recordar que el Gobierno balear que presidía Armengol certificó en agosto de 2020 que la empresa del caso Koldo llevó a cabo «de manera satisfactoria» el suministro de mascarillas contratado por 3,7 millones de euros aunque, tres años más tarde, acabó reclamando dinero por haber recibido material de menor calidad que el contratado.

Precisamente el pasado martes el pleno del Parlament balear aprobaba crear una comisión de investigación sobre la rama isleña del caso Koldo al apoyar el PP una propuesta planteada por Vox que no contó con el apoyo de las formaciones de la oposición, entre ellos, el PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca.

En su intervención, además Gamarra ha manifestado que, de gobernar, se van a preocupar por temas como la insularidad y ha asegurado que el PP «es la esperanza para España».

Por ello, ha insistido en que las Baleares tendrán al lado al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, si el PP accede al poder.

La secretaria general de los populares se ha referido a la Ley de Amnistía, criticando al presidente Pedro Sánchez por, según su opinión, velar tan solo por su supervivencia y no preocuparse por otras cuestiones. Dicha ley permitirá a Sánchez «sobrevivir» en el poder, «generando una casta que se sitúa por encima de la ley».

También se ha referido a la «imagen bochornosa» que este sábado han ofrecido a los españoles PSOE y Junts después de reunirse en Suiza. Sobre el encuentro, Gamarra ha exigido que se explique qué asuntos han abordado por que seguramente habrán hablado de temas como el referéndum de autodeterminación o el regreso de Carles Puigdemont. «Con la amnistía no acaba nada, empieza todo», ha advertido.

El presidente insular ibicenco por su parte, José Vicente Marí Bosó, ha destacado que la cita de hoy sirve para reencontrarse «tras un 2023 marcado por los procesos electorales, en los que los ciudadanos confiaron al PP una amplísima mayoría en todas las instituciones de nuestra Isla».

Marí ha recordado que «los afiliados y simpatizantes son la base de este partido y a ellos se debe que el PP sea hoy, con diferencia, la primera fuerza. Una confianza que se debe devolver con gran responsabilidad y llevando a cabo las políticas necesarias para Ibiza».

Si Gamarra exigía la dimisión de Armengol, los socialistas de Palma por contra, han expresado hoy su apoyo a la también secretaria general del PSIB-PSOE en la reunión del Consell Polític, el principal órgano del PSOE entre congresos.

En esta reunión para terminar se ha aprobado, una propuesta de resolución de apoyo a la secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso, Francina Armengol, ante los ataques que está sufriendo por parte de PP y Vox.