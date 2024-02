Este documento prueba que Armengol conocía la estafa de las mascarillas desde 2020 y no actuó hasta 2023

La documentación relativa a los expedientes de la compra de mascarillas a la trama Koldo muestra que el Govern de Armengol sabía desde el 8 de junio de 2020 que la empresa vinculada al ex ayudante de Ábalos había estafado al Govern balear al menos 2,6 millones de euros. En esta fecha recibió el informe que indicaba que las mascarillas adquiridas no eran FFP2 sino quirúrgicas, mucho más baratas y de peor calidad. A pesar de ello, el Ejecutivo de Armengol no firmó la reclamación del dinero estafado hasta tres años después.

Toda la operación de compra de mascarillas a la trama de Koldo García está rodeada de incógnitas que el anterior Ejecutivo de Armengol no ha podido resolver. No se entiende que no actuara de forma inmediata al percatarse que había sido estafado y no se entiende tampoco que optara por quedarse con unas mascarillas que no le servían para nada. Tenía ya un stock más que suficiente de mascarillas quirúrgicas y lo que necesitaba de forma urgente eran mascarillas FFP2.

De hecho, entre el 21 de marzo de 2020 y el 15 de junio del mismo año, la Conselleria de Salud, que presidía la socialista Patricia Gómez, compró 25 millones de mascarillas quirúrgicas.

La cronología de los hechos se inicia el 25 de abril de 2020, cuando el Govern de Armengol recibe un correo electrónico de la empresa Soluciones de Gestión SL, patrocinada por Koldo García Izaguirre, que era el ayudante del entonces ministro de Fomento José Luis Ábalos. En este correo, la empresa comunica que están en disposición de suministrar de forma inmediata casi un millón y medio de mascarillas FFP2. Era un cargamento de mascarillas que en aquel momento estaba llegando al aeropuerto de Barajas procedente de China.

El mismo 25 de abril, la empresa remite a la Conselleria de Salud la documentación técnica de las mascarillas, incluyendo los test Report así como la Inspection Report. En definitiva, remite los documentos que certifican que se trata de un cargamento de 1.480.600 mascarillas tipo FFP2.

El Govern revisó la documentación, concluyó que todo era correcto y por vía de urgencia y sin buscar otras ofertas formalizó el pedido el 29 de abril de 2020. Fue un contrato a dedo, negociado sin publicidad. En el expediente se explica que se actuó por vía de urgencia ante la posibilidad de que el cargamento de mascarillas se asignara a otra comunidad o entidad.

A continuación, el 25 de mayo de 2020, envía a la CNMP una muestra de las mascarillas recibidas. Se realizan los ensayos entre el 1 y el 8 de junio de 2020. Este mismo día, 8 de junio, la CNMP remite el resultado al Govern balear.

¿Y cuál es el resultado? El resultado es que ninguna de las mascarillas es FFP2, todas son quirúrgicas. La Conselleria de Salud decide entonces ordenar la retirada de la distribución de las mascarillas fraudulentas y «su almacenamiento hasta que se tomen las medidas oportunas», según consta en el expediente.

Parece que en este momento las «medidas oportunas» deberían pasar por la devolución del cargamento de mascarillas quirúrgicas que el Govern no necesitaba para nada y reclamar el importe total pagado a la empresa vinculada al ayudante de Ábalos.

En lugar de ello, el Govern de Armengol decidió quedarse con las mascarillas de la trama Koldo. Pasaron tres años y al menos un millón de las mascarillas ya están caducadas y no tienen otro destino que su destrucción. El Govern ha perdido así al menos 3,7 millones de euros, y no los 2,6 correspondientes a la diferencia entre el precio pagado por mascarillas FFP2 y el valor de las quirúrgicas recibidas.

Armengol reclamó la mínima cantidad posible

A pesar de todas las irregularidades y a pesar de saberse estafado, el Govern de Armengol no hizo nada durante tres años. En marzo de 2023 documentó la estafa de 2,6 millones para iniciar la reclamación, pero esto fue sólo una declaración de intenciones. No fue hasta el 6 de julio de 2023, cuando Armengol ya había perdido las elecciones, que firmó el expediente para reclamar el dinero. Éste era el último día de Armengol como presidenta. El 7 de julio, Marga Prohens (PP) tomó posesión del cargo de presidenta del Ejecutivo autonómico.

Aquí hay que señalar otro dato importante, que es el error cometido por el Govern de Armengol al calcular el dinero estafado tal como ha desvelado OKDIARIO. Los 2,6 millones de euros se refieren a la diferencia entre el valor de las mascarillas FFP2 y el valor máximo de las mascarillas quirúrgicas. Si en lugar el tomar como referencia el valor máximo se hubiera tomado el valor medio, la diferencia es de 3,7 millones de euros.

En base a ello y al resto de irregularidades, la presidenta balear, Marga Prohens, ya ha anunciado que reclamará a la empresa Soluciones de Gestión SL los 3,7 millones pagados por las mascarillas fraudulentas. Prohens también ha anunciado que el Govern se personará como acusación particular y parte perjudicada.