El Barcelona, el verdadero ogro del Real Mallorca

El Barcelona es el verdadero ogro del Real Mallorca. Sus números en Son Moix son tan contundentes como preocupantes de cara al partido de mañana en la primera jornada de Liga. 14 de los 16 últimos encuentros disputados de Liga disputados en la isla han acabado con victoria azulgrana, el año pasado además marcando por primera vez cinco goles. El último triunfo mallorquinista llegó en la temporada 2008-09, mientras que el último resultado positivo fue un empate a dos cosechado durante la era de Aguirre, en la séptima jornada de la temporada 23-24.

A la evidente superioridad azulgrana, que llega a la isla como campeón de Liga y tras una pretemporada arrasadora, hay que sumar las estadísticas, que demuestran que ningún equipo se le da peor al Mallorca, ni siquiera el Real Madrid, pero sobre todo en la era contemporánea. En lo que llevamos de siglo el FC Barcelona ha arrollado a los bermellones en su estadio sin compasión, llegando a acumular una racha de seis y otra de siete triunfos consecutivos sin que se haya podido casi ni presentar batalla.

Paradójicamente, antes no era así. El Barcelona perdió de manera consecutiva en sus tres primeras visitas a la isla, en las temporadas 60-61, 61-62 y 62-63, y su primer triunfo no llegó hasta la campaña 65-66. El Mallorca, de hecho, llegó a sumar tres victorias consecutivas en las temporadas 98-99, 99-00 y 00-01, a las que siguió un empate a cero en la 01-02, pero a partir del 0-4 de la temporada 02-03 todo cambió de manera radical. Hasta en 33 ocasiones se han enfrentado en Liga en Son Moix y en el Lluís Sitjar, con el saldo de 10 triunfos locales, 19 visitantes y cuatro empates.

Tampoco a Arrasate le da bien el Barcelona. Ha jugado ante ellos en 14 ocasiones y el balance es de dos victorias, dos empates y diez derrotas, las dos últimas en la era de Hansi Flick, que el año pasado se impuso al Mallorca 1-5 en Son Moix y 1-0 en Montjuic. En ambos casos fue Leo Román quien defendió la portería mallorquinista, aunque con suerte dispar.

Los 10 últimos Mallorca-Barcelona