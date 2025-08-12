La Orden de Malta firma una de las noches destacadas del verano mallorquín con su cóctel benéfico
200 invitados se reunieron en la finca Son Collell, de Montuiri, para el cóctel benéfico
Zaqueo, la Sapiència y Amitica son las tres entidades beneficiarias de los fondos recaudados
Zaqueo, la Sapiència y Amiticia serán las tres entidades del Tercer Sector a las que irán a parar los fondos recaudados este lunes en el ya tradicional cóctel benéfico de la Orden de Malta en Mallorca.
La Orden citó a sus invitados y benefactores en la finca Son Collell, en Montuiri. Acudieron unos 200 invitados a uno de los eventos importantes del verano mallorquín. De hecho, un buen número de asistentes pertenecen a la aristocracia.
José Francisco Conrado de Villalonga, delegado de la Orden de Malta en Mallorca, fue el anfitrión de la fiesta benéfica y entre los asistentes se pudo reconocer a la presidenta de la Orden de Malta en España, la condesa de Villaflor; Aline Finat, la condesa de Deleitosa, María Zaforteza; la duquesa viuda de Maura, Lucía de la Peña; los condes de Olocau; la marquesa de Villanueva y Geltrú, Mercedes Carandini; y la condesa de Villadompardo, Luisa Cotoner.
En la fiesta se pudo conversar, comer, beber y bailar. Para esto último estaba allí el cantante y DJ Dani Mir, que deleitó a los asistentes con la interpretación de algunas canciones de Julio Iglesias y Michael Bublé. Además, pinchó música de los 80 y los 90.
En sus palabras de bienvenida, Conrado de Villalonga destacó que los 46 miembros actuales de la Asamblea Española de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta en Mallorca tienen cometidos muy distintos hoy en día, consistentes principalmente en ayudar en obras asistenciales.
Los denominados hospitalarios y los voluntarios se centran en la isla en las entidades Zaqueo, en la que se reparten 300 comidas diarias a los necesitados; la Sapiència, donde otorgan becas para que 120 personas aprendan un oficio; y Amiticia, que ayuda a personas con diversidad funcional.
Ahora toca contar y recontar los fondos recaudados y, ya en los próximos días, destinarlos a las tres entidades beneficiarias.