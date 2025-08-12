La Orden de Malta firma una de las noches destacadas del verano mallorquín con su cóctel benéfico

Zaqueo, la Sapiència y Amiticia serán las tres entidades del Tercer Sector a las que irán a parar los fondos recaudados este lunes en el ya tradicional cóctel benéfico de la Orden de Malta en Mallorca.

La Orden citó a sus invitados y benefactores en la finca Son Collell, en Montuiri. Acudieron unos 200 invitados a uno de los eventos importantes del verano mallorquín. De hecho, un buen número de asistentes pertenecen a la aristocracia.

José Francisco Conrado de Villalonga, delegado de la Orden de Malta en Mallorca, fue el anfitrión de la fiesta benéfica y entre los asistentes se pudo reconocer a la presidenta de la Orden de Malta en España, la condesa de Villaflor; Aline Finat, la condesa de Deleitosa, María Zaforteza; la duquesa viuda de Maura, Lucía de la Peña; los condes de Olocau; la marquesa de Villanueva y Geltrú, Mercedes Carandini; y la condesa de Villadompardo, Luisa Cotoner.

En la fiesta se pudo conversar, comer, beber y bailar. Para esto último estaba allí el cantante y DJ Dani Mir, que deleitó a los asistentes con la interpretación de algunas canciones de Julio Iglesias y Michael Bublé. Además, pinchó música de los 80 y los 90.

En sus palabras de bienvenida, Conrado de Villalonga destacó que los 46 miembros actuales de la Asamblea Española de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta en Mallorca tienen cometidos muy distintos hoy en día, consistentes principalmente en ayudar en obras asistenciales.

Los denominados hospitalarios y los voluntarios se centran en la isla en las entidades Zaqueo, en la que se reparten 300 comidas diarias a los necesitados; la Sapiència, donde otorgan becas para que 120 personas aprendan un oficio; y Amiticia, que ayuda a personas con diversidad funcional.

Ahora toca contar y recontar los fondos recaudados y, ya en los próximos días, destinarlos a las tres entidades beneficiarias.