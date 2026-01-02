Baleares colocará este año el 60% de su deuda pública mediante bonos en los mercados financieros

El Ministerio de Hacienda ha dado luz verde al Plan Plurianual de Endeudamiento 2026-2028 de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, un paso clave que valida la estrategia financiera diseñada por el Govern y permite avanzar hacia un modelo de financiación más flexible, eficiente y alineado con los intereses generales de la ciudadanía.

La aprobación del plan autoriza a las Illes Balears a combinar, durante el periodo 2026-2028, la financiación a través de los mercados con los mecanismos del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas (FFCA). Esta combinación permite adaptar la estrategia de endeudamiento a las condiciones de cada momento, optimizando así el coste de la deuda.

La aprobación del Plan Plurianual de Endeudamiento 2026-2028 se produce después de que el pasado 28 de julio las Illes Balears accedieran al compartimento de Facilidad Financiera, un paso indispensable para dejar atrás la dependencia de los mecanismos extraordinarios del Estado y recuperar la autonomía financiera.

En los últimos tres años, las Illes Balears han conseguido reducir el volumen de deuda en más de 500 millones de euros, un resultado que confirma el cambio de tendencia. Este avance ha permitido mejorar de manera notable los indicadores de sostenibilidad.

Balears cumple así todos los criterios exigidos para la Facilidad Financiera:

• Calificación crediticia en grado de inversión, A- con perspectiva positiva

• Una ratio de deuda sobre PIB inferior al 19,5 %,

• Equilibrio o superávit presupuestario,

• Un periodo medio de pago dentro de los límites legales.

Todo ello permitirá abandonar los instrumentos extraordinarios del Estado y volver a un modelo en el que la Comunidad Autónoma decide con mayor libertad cómo financiarse y en qué condiciones.

Retorno a los mercados

El Plan Plurianual de Endeudamiento plantea una estrategia gradual de retorno a los mercados, con un equilibrio entre la Facilidad Financiera y la financiación bancaria. El objetivo es doble: disminuir el coste de la deuda y continuar reduciendo el volumen total de endeudamiento.

Para 2026, la previsión inicial de endeudamiento asciende a 827,05 millones de euros, repartidos de la siguiente manera: un 40 % a través de la Facilidad Financiera (333,3 M€) y un 60 % en los mercados (493,7 M€).

El peso de la financiación de mercado aumentará en 2027 (27 % con Facilidad Financiera y 73 % con mercados), y en 2028 será del 100 %, con un volumen previsto de 1.164,2 millones de euros, un indicador claro de la plena normalización financiera de la Comunidad.

«Este plan nos permite reducir progresivamente la dependencia del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas, disminuir el coste de la deuda y reforzar la autonomía financiera de las Illes Balears, con el objetivo claro de alcanzar en 2028 una financiación 100 % a través de los mercados. Todo ello se hace con prudencia, estabilidad presupuestaria y con una única prioridad: que cada decisión financiera revierta en el bienestar de la ciudadanía», explica el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.