Prisión para un joven acusado de secuestrar y violar a una chica tras conocerla en una calle de Palma

La madrugada de terror que vivió una joven en Palma terminó dos semanas después con el presunto agresor entre rejas. La Policía Nacional ha detenido a un hombre español de 29 años acusado de violar, golpear salvajemente y retener contra su voluntad a una mujer a la que habría captado al azar en la vía pública. El sospechoso, que llevaba días escondiéndose de los agentes, fue enviado a prisión provisional tras comparecer ante la jueza de guardia.

Los hechos se remontan a la noche del 15 de diciembre, cuando la víctima caminaba sola por el barrio de El Vivero. Según su testimonio, un desconocido se le acercó, entabló conversación y, en cuestión de minutos, logró que accediera a acompañarlo a su domicilio. Lo que parecía un encuentro casual se convirtió en una pesadilla de horas dentro de una vivienda situada a escasos metros del lugar donde se conocieron.

Una vez en el interior, el hombre presuntamente cerró la puerta y comenzó la agresión. La joven fue forzada sexualmente, golpeada con extrema violencia y amenazada de muerte. Patadas, puñetazos y una brutal paliza que le dejó el rostro marcado. Durante toda la noche permaneció retenida, sin posibilidad de huir, hasta que al amanecer logró salir del inmueble.

Eran alrededor de las 8.30 de la mañana del día 16 cuando la joven, desorientada y con el labio partido, entró tambaleándose en un bar cercano para pedir auxilio. Entre lágrimas y con visibles signos de agresión, relató que había sido violada y apaleada. El local se convirtió en un improvisado escenario de emergencia: llamadas a la Policía, sanitarios atendiendo a la víctima y agentes recogiendo los primeros datos de lo ocurrido.

La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital, donde se activó el protocolo para víctimas de agresión sexual. Allí, ya con más calma, pudo aportar detalles clave sobre su agresor y el lugar donde había ocurrido todo. El nombre que dio, sin embargo, resultó ser falso, una maniobra que el sospechoso habría utilizado para ocultar su identidad.

La investigación pasó a manos de la Unidad de Atención Familia y Mujer (UFAM), que logró identificar rápidamente al presunto autor gracias a la colaboración vecinal. Se trataba de un joven con antecedentes y conocido en la zona por sus continuos problemas con la justicia. Cuando los agentes acudieron a su domicilio, ya había desaparecido.

Durante casi dos semanas, el presunto agresor logró eludir a la Policía Nacional. Hasta que la tarde del 30 de diciembre, una patrulla lo localizó en el barrio de Son Gotleu. Al darle el alto y exigirle la documentación, el hombre mostró un DNI que no era el suyo. Acto seguido, se alteró, sacó un arma blanca e intentó enfrentarse a los agentes. El cuchillo cayó al suelo y fue reducido antes de que pudiera causar daños.

El día 31 fue conducido a los juzgados de Vía Alemania, donde la jueza decretó su ingreso en prisión sin fianza. Se le imputan delitos de agresión sexual con penetración, detención ilegal, lesiones, atentado contra agentes de la autoridad y usurpación de estado civil.

Mientras el presunto agresor duerme en una celda, la víctima intenta recomponer su vida tras una noche de horror que ha vuelto a sacudir a Palma y ha reabierto el debate sobre la violencia sexual y la seguridad en las calles.