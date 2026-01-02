El pasado 31 de diciembre, como suele ser habitual en esta fecha, había mucha expectación por las Campanadas. Entre otras cuestiones, por los looks escogidos por los presentadores para la ocasión, como es el caso de Cristina Pedroche. Pero no todo quedaba ahí, puesto que La 1 de Televisión Española guardaba otro as en la manga, como era el estreno del nuevo single de La Oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero. Dentro del especial La casa de la música, los espectadores de la cadena pública fueron testigos de cómo la banda escogió el Palacio Miramar de San Sebastián para presentar Todos estamos bailando la misma canción, su nuevo tema. Por lo tanto, estábamos ante un hecho verdaderamente histórico, puesto que no solamente podríamos escuchar este single, sino que era la primera actuación desde que se hizo oficial el regreso de Amaia Montero.

Si nos centramos en el terreno meramente musical, es evidente que Todos estamos bailando la misma canción recupera a la perfección esos sonidos de La Oreja de Van Gogh que tanto marcó a toda una generación. A pesar de los esfuerzos de la banda por recuperar esa esencia, lo cierto es que muchos usuarios en redes sociales han optado por hacer hincapié en algo que no ha pasado desapercibido para muchos. Nos referimos al estribillo del single, donde muchos encuentran ciertas similitudes a uno de los grandes éxitos del grupo mexicano Maná, como es Rayando el Sol. Concretamente, el debate está centrado en la progresión armónica, así como la cadencia melódica del coro, puesto que recuerdan a esas estructuras que normalmente son utilizadas en el género pop rock latino. Es importante destacar que, en la industria musical, suele haber coincidencias en canciones y no siempre se trata de un plagio. En muchos casos, puede ser utilización de fórmulas comunes o, incluso, inspiración.

Lo que es un hecho es que diversos usuarios de redes sociales no han dudado en mostrar su disconformidad: «Sin Leire ni Pablo eso no es La Oreja de Van Gogh. Plagio barato de Rayando el Sol de Maná la canción», «Menudo truñaco la canción de La Oreja de Van Gogh, ¿no? Y encima les acusan de plagiar a Maná. No se puede caer más bajo», «La pieza es bonita, la letra es bonita y también puedes cantar Rayando el Sol de Maná escuchando la nueva canción» o, incluso, «¿Soy el único que cree que la nueva canción de La Oreja de Van Gogh es igualita a Rayando el Sol de Maná» son algunos de los comentarios que se han leído en X (antes conocido como Twitter).

Lo que es un hecho es que, por el momento, la banda donostiarra no se ha pronunciado sobre estas acusaciones de presunto plagio, ni tampoco consta que, en las últimas horas, haya habido ningún tipo de acción legal vinculada al estreno de Todos estamos bailando la misma canción, el nuevo single de La Oreja de Van Gogh.

Es más, el grupo continúa con la ruta prevista para este 2026 más allá del lanzamiento de esta canción: una gira con la que recorrerán numerosas ciudades de España, donde interpretarán no solamente temas como Todos estamos bailando la misma canción, sino también grandes éxitos que han marcado a este histórico grupo.