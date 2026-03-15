Avance del capítulo de ‘Una nueva vida’ de hoy: Ferit, dispuesto a recuperar a Diyar

No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 8 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo parece que Seyran ha encontrado la casa perfecta para mudarse junto a Sinan. Es evidente que la joven está profundamente ilusionada, hasta tal punto que le cuenta que pueden irse a vivir ya. Él, por su parte, se inventa que la casa tiene un problema de fontanería, pero nada más lejos de la realidad.

Como era de esperar, Seyran no tarda en descubrir que su marido ni tan siquiera ha llamado para comprarla. Un gesto que, evidentemente, le ha generado una profunda decepción. Es por eso que Seyran, finalmente, ha decidido aceptar el trabajo para diseñar joyas con Ferit, sin tan siquiera pensar en las posibles consecuencias. El abuelo de Diyar quiere que se case con Ferit o acabe, de una vez por todas, con su relación sentimental. Ella, por su parte, decide cortar, puesto que está cada vez más convencida de que Ferit va a rechazar su propuesta de matrimonio. ¿Qué ocurrirá exactamente? ¿Cuál será el próximo movimiento del miembro de la familia Korhan?

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 15 de marzo?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar en Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Sinan descubre que Seyran ya es conocedora de la casa que iban a comprar. Completamente nervioso, se muestra muy enfadado con ella y no duda en amenazarla. Y es que sabe que el culpable ha sido Ferit, a quien se la tiene jurada desde hace mucho tiempo.

La familia Sanli se presenta en la mansión de los Kantarci y las reacciones no dejan indiferente. Las diferencias entre ambas familias son bastante notorias, por lo que la incomodidad será palpable. Por su parte, a Seyran le preocupa que su suegra la espíe a través de un agujero en la pared. Pues, hay ciertos aspectos de su vida y de su matrimonio que no quiere que descubra.

Lejos de quedar aquí, los espectadores de Antena 3 verán cómo Ferit hará todo lo posible por reconciliarse con Diyar. Recordemos, ella fue la que decidió romper con él. Pero el protagonista lo tiene claro y no la dejará ir. Además, mientras tanto, será conocedor de un desagradable descubrimiento sobre su ex mujer. ¿Qué será? No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.