No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente historia. El pasado miércoles 3 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 429 de Valle Salvaje. Por lo tanto, fueron testigos de cómo, finalmente, se produce uno de los momentos más esperados: Francisco le pide matrimonio a Pepa. ¿Tendremos una nueva boda a la vista? Como no podía ser de otra manera, José Luis se siente profundamente desbordado, hasta tal punto que no puede evitar derrumbarse ante don Hernando.

Esto provoca que el marqués se vea obligado a tomar una de las decisiones más contundentes hasta el momento. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Pedrito no puede evitar alimentar las sospechas de Luisa y Bárbara respecto a Rosalía. ¿Descubrirán algo que podría llegar a marcar un antes y un después en la vida de la gran mayoría de ellos?

¿Qué sucede en el capítulo 430 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 4 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo José Luis no tiene reparos a la hora de sellar, de una vez por todas, el destino de Victoria. Es consciente de las posibles consecuencias, pero también de que no le queda más remedio que dar ese arriesgado paso. Sin duda, estamos ante uno de los grandes puntos de inflexión de esta temporada que tantísimo está dando de qué hablar entre los seguidores de la ficción diaria.

Lejos de que todo quede ahí, parece que la calesa de los Guzmán vuelve a palacio. Como no podía ser de otra forma, don Hernando acude a recibirla, puesto que está convencido de que han regresado Leonardo e Irene. Pero nada más lejos de la realidad, puesto que la que realmente llega a palacio es Manuela de Guzmán, y lo hace dispuesta a revolucionar la vida de todos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.