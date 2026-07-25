La nueva y discreta vida de María José Galera: de hacer historia en televisión a su desconocido trabajo actual

Han pasado más de dos décadas desde que María José Galera se convirtiera en la primera expulsada de la historia de Gran Hermano, y la sevillana ha decidido alejarse de la televisión y olvidar las polémicas del pasado. Pese a que ya no es habitual en los programas de Telecinco, en sus redes sociales hemos podido ver cómo es su nueva vida como vigilante de seguridad en Sevilla, una vida muy distinta a la que tenía hace años, cuando era habitual verla en programas como Crónicas marcianas, A tu lado y Salsa Rosa.

María José Galera solo estuvo 11 días dentro de la casa de Guadalix de la Sierra durante la primera edición de Gran Hermano, en el año 2000, pero le bastó ese breve tiempo para protagonizar dos hitos del formato: fue la primera expulsada de la historia del concurso y la protagonista, junto a Jorge Berrocal, de la primera historia de amor de la casa. Su expulsión dejó además una de las frases más recordadas de la televisión española, pronunciada por el propio Berrocal ante las cámaras: «¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?». Pese a que aquello unió a todos los concursantes para siempre, Iván Armesto desveló en una entrevista en el programa Fiesta que ella es una de las pocas exconcursantes que no está en el grupo de WhatsApp en el que todos mantienen cierto contacto, queriendo dejar atrás aquella etapa.

Una entrada al concurso marcada por el drama personal

Detrás de su participación en el reality había una motivación mucho más profunda que la simple fama: Galera entró en el concurso buscando el dinero necesario para costear el tratamiento médico de una de sus hijas, que sufría parálisis cerebral. La niña falleció años más tarde, un episodio que marcó profundamente su vida.

Por si no fuera suficiente, la revista Interviú no dudó en publicar en portada que María José había sido prostituta durante una etapa de su vida. La necesidad de pagar los tratamientos de su hija le hizo tomar esa decisión, aunque tras saltar a la televisión no hubo compasión con ella y toda España supo de su pasado, teniendo que soportar ser señalada para el resto de su vida. El linchamiento que sufrió lo cuenta con detalles Luis Balcarce en este artículo en OKDIARIO.

Tras su paso por el concurso, María José Galera vivió una montaña rusa personal y económica. Llegó a cobrar hasta 6.000 euros por acudir a eventos en discotecas y fiestas (los conocidos como bolos) en los años posteriores a su salida de la casa, pero varias inversiones fallidas, incluyendo restaurantes y discotecas, la dejaron sin ahorros.

En 2013 se mudó a México junto a su entonces pareja para montar una escuela de pádel, un negocio que se truncó a los pocos días de abrir cuando se lo robaron todo: «Nos desmantelaron todo, hasta el césped», llegó a contar en un plató de televisión. Durante su etapa en el país azteca también vivió un tiroteo en uno de sus trayectos al trabajo, antes de regresar a España arruinada.

Ya de regreso, Galera decidió reorientar su vida y se presentó a oposiciones para un puesto administrativo en su ayuntamiento. Finalmente, encontró estabilidad en una profesión que no le era del todo desconocida: ya había trabajado como vigilante en un hipermercado sevillano antes de entrar en Gran Hermano, y contaba además con un sueño frustrado de juventud, ya que llegó a aprobar la fase teórica de las oposiciones a la Guardia Civil sin superar la práctica.

Aunque no pudo convertirse en Guardia Civil, María José ha encontrado en el sector de la seguridad privada el lugar perfecto para continuar con su vocación. En la actualidad, trabaja como vigilante de seguridad en Sevilla, lejos ya de la exposición mediática que definió buena parte de su vida en las últimas dos décadas, aunque es posible encontrársela en el Metro de la capital hispalense o vigilando empresas.

Un regreso ocasional a la televisión sin dejar su trabajo

En 2017 regresó a la casa de Gran Hermano como parte del ‘Contraclub’ de la decimoséptima edición, y en 2023 participó en Pesadilla en el Paraíso, siendo la sustituta de Pablo Sebastian, que abandonó el programa a los pocos días. La sevillana ha llegado a mostrar interés por concursar en Supervivientes, por lo que hay que tenerla siempre en las quinielas para las próximas ediciones.