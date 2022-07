El ‘feminista’ Maraña destrozó la vida de una concursante de ‘GH’ destapando que fue prostituta

En noviembre de 2021 el digital progresista Infolibre se preguntaba en un artículo: «¿A quién le importan las mujeres prostituidas?». Como gran luchador de la causa feminista, el digital de Jesús Maraña denunciaba que «la prostitución no es un trabajo, sino un lucrativo negocio» y señalaba que no era casualidad que «las mujeres prostituidas pertenezcan a los sectores más pobres y deprimidos socialmente». Algo muy diferente a lo que opinaba el propio Maraña en el año 2000 cuando se volcó en destrozar desde la páginas de Interviú, la revista que dirigía, la vida de una mujer destapando que se había ganado la vida como prostituta.

En el número 1256 del 22 de mayo de 2000, la revista Interviú publicó «La verdadera historia de María José», una sevillana llamada María José Galera y que participaba en el reality de Gran Hermano que para entonces tenía a media España hipnotizada delante del televisor. El reportaje, firmado por Antonio Pardo, revelaba que María José había ejercido la prostitución en los últimos años, antes de emprender su carrera hacia la fama, «según los testimonios de Cristina Álvarez», su ex madame, y de una tal Alba, que era una antigua compañera de alterne de la famosa sevillana.

Además, Interviú también publicaba unos anuncios de relax publicados en prensa para que quedara acreditado que Galera trabajaba de prostituta. «Si le sientes estresado y necesitas un buen masajista… ¡Llámame! Aplico masajes californianos. Mínimo 10.000 pesetas. Previa cita: 619…», decían los anuncios. La madame -cuenta Interviú- se sorprendió al verla en televisión: «¿Cómo se puede estar tan loca o ser tan corta como para salir en un programa como ése? Las mujeres que tenemos un pasado no podemos hacer una cosa así. Es una estupidez». Esta opinión sobre las «mujeres con pasado» parecía coincidir con la del feminista Maraña, en tanto su revista se encargaba de sacar a la luz el pasado de estas mujeres, para que todo el mundo lo conociera.

Es más, la revista relataba con todo lujo de detalles cómo los vecinos de Galera se quejaban del «trasiego de hombres» que entraban al edificio donde vivía la sevillana. Traducido: que una revista que pagaba mareantes sumas de dinero por desnudos y robados de artistas y famosas se escandalizaba por el pasado oscuro de una mujer de origen humilde. ¡Vaya forma de acabar con la dictadura del heteropatriarcado!

Acorralada

María José Galera había ejercido la prostitución para pagar los altos gastos del tratamiento de una de sus hijas que nació con parálisis cerebral y que falleció en 2008 a los 17 años. Esa fue una de las causas por las que entró en el concurso de GH. El reportaje de Interviú destrozó la vida de Galera como ella misma lo confesaría 12 años más tarde. Fue un ataque tan devastador que según sus propias palabras jamás lo «consiguió superar».

«Sigo sin entender por qué salieron cosas de mi pasado sólo por participar en un concurso. No tiene nada que ver lo que yo hice con el escándalo que se montó, me sentí acorralada. Si pudiera ir atrás y supiese que iba a pasar lo que pasó, no volvería a entrar en ‘GH’, porque me etiquetaron para toda la vida, [se le rompe la voz]. Todavía me emociono… esto no se puede superar», declaró Galera a la misma revista Interviú, donde -paradojas de la vida- posaría desnuda para la misma revista que le había «crucificado» 12 años antes.

«¡Yo me sentí traicionada por todo el mundo! Es verdad que tuve que mantener relaciones con un señor a cambio de dinero y eso es prostitución, y yo dije que lo asumía, pero ¡si no he hecho daño a nadie, si es que el daño me lo he hecho yo a mí misma! Me llamaron de Interviú para contármelo y me caí redonda al suelo. ¿Por qué me crucificaron por eso?», se preguntaba Galera. La respuesta a esa pregunta la tiene el ‘feminista’ Maraña.