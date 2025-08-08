¿Por qué EEUU ofrece por cazar a Maduro el doble de lo que estuvo dispuesto a dar por Bin Laden y Sadam?

El Gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha elevado la recompensa que ofrecía por información que ayudara a detener a Nicolás Madura hasta los 50 millones de dólares. Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, lo ha anunciado este viernes en un vídeo en el que acusa a Maduro de utilizar a los cárteles para introducir «drogas mortales y violencia» en el país para financiar su narcodictadura. Ésta nueva recompensa marca un nuevo récord en lo ofrecido por Estados Unidos, superando las de Osama Bin Laden, cerebro del atentado del 11 de septiembre de 2001, y por el dictador iraquí Sadam Huseín.

«Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la Justicia y será responsabilizado por sus crímenes despreciables», ha dicho Bondi. Ya durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, Trump ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información. El ex presidente Joe Biden elevó esta cantidad hasta los 25 millones.

El anuncio de la fiscal general de Estados Unidos se produce tres semanas después del acuerdo alcanzado entre Maduro y Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para el intercambio de 10 ciudadanos estadounidenses y 80 opositores venezolanos presos en Estados Unidos a cambio de 238 venezolanos que habían sido expulsados de Estados Unidos y estaban presos en una cárcel salvadoreña.

El aumento de la recompensa por información que lleve a la detención de Nicolás Maduro es una decisión histórica. El narcodictador se convierte así en la persona por la que más ha ofrecido Washington. Hasta este jueves, la recompensa por Maduro era igual a la que Estados Unidos ofreció en su momento por Osama Bin Laden, cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y por el dictador iraquí Sadam Huseín.

La recompensa por información sobre Nicolás Maduro establece un nuevo récord, superando en 20 millones la marca establecida por Uday y Qusay Huseín, hijos de dictador de Iraq, que fue cancelada en 2003. Ésta fue la mayor otorgada por el Programa de Recompensa por la Justicia, según detalla la web del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sin embargo, la recompensa por Maduro la ofrece el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés).

Este programa ha permitido llevar ante la justicia estadounidense a más de 75 delincuentes por graves delitos relacionados con el narcotráfico. Estados Unidos ya ha pagado más de 35 millones de dólares en recompensas por la información que llevó al arresto o condena de dichos delincuentes.

Bondi asegura en el vídeo en el que anuncia el aumento de la recompensa por Maduro que éste «utiliza organizaciones terroristas» como el Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa y el cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en Estados Unidos. Las tres organizaciones criminales están en la lista de grupos terroristas del país norteamericano. Además, algunos expertos aseguran que el cártel de los Soles está dirigido por altos funcionarios del Gobierno venezolano.

Maduro y otros 14 funcionarios y ex funcionarios venezolanos han sido señalados por «intentar inundar el país con cocaína para socavar a salud y el bienestar de nuestra nación», aseguró en 2020 el fiscal Geoffrey S. Berman, al momento de presentar cargos contra el gobernante y sus colaboradores.