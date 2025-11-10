El Illes Balears celebra la Copa Intercontinental en el Consolat de Mar

El Illes Balears Palma Futsal celebró este lunes su tercera Copa Intercontinental con una rúa por las calles de Palma que ha culminado en el Consolat de Mar, donde jugadores, cuerpo técnico y directiva han compartido el éxito con las autoridades y una afición entregada.

El equipo partió del Palau Municipal d’Esports Son Moix en un autobús descapotable que recorrió las calles de Palma hasta llegar al Consolat de Mar, donde aguardaban los aficionados para recibir al tricampeón del mundo.

La presidenta del Govern balear, Margalida Prohens, fue la primera en tomar la palabra para felicitar al club y a su afición: “Una vez más la afición de Son Moix volvió a dar la talla. Gracias al Illes Balears Palma Futsal por querer compartir una vez más este triunfo con todos los ciudadanos de las Illes Balears y por haber situado a Palma como capital mundial del fútbol sala”.

Prohens destacó la humildad y los valores del equipo, asegurando que “esta casa estará siempre abierta a vosotros”, antes de cerrar con una frase que arrancó aplausos: “No somos tierra de campeones, somos tierra de tricampeones gracias al Illes Balears Palma Futsal”.

El entrenador del equipo, Antonio Vadillo, dedicó la victoria a la afición y al trabajo colectivo: “Vosotros sois el gran artífice de que estemos ahí. El viernes fue un ejemplo de lo que somos capaces de hacer juntos”. Vadillo quiso reconocer también a sus jugadores y cuerpo técnico, subrayando que “la temporada acaba de empezar y queremos más”, en un ambiente distendido en el que incluso bromeó con el público: “Tranquilos, somos más de Champions, pero caerá uno nacional también”.

Por su parte, el capitán Carlos Barrón agradeció el apoyo institucional y el calor de la grada: “Sin vosotros nada tendría sentido. Nos sentimos muy arropados para afrontar los retos que vienen, y queremos más”.

José Tirado, cerró los parlamentos con un emotivo mensaje de gratitud y recuerdo: “Hace cinco años esto era impensable. Ya lo dijo Falcão: no somos conscientes de lo que significa y va a significar el Palma Futsal”. Además, quiso dedicar un aplauso a Jaume Anglada, autor del himno del club y ausente tras el accidente que sufrió el pasado mes de agosto: “No hay una fiesta del Palma sin Jaume, y hoy le mandamos todo el ánimo del mundo”.

Tirado también destacó el impacto internacional del evento: “No solo hemos ganado la copa del mundo, hemos demostrado al mundo el nivel del fútbol sala y de la organización del torneo. Se ha visto en 220 países y hoy todos hablan del espectáculo que vivimos en Son Moix”.

El acto concluyó con el equipo levantando de nuevo la Copa Intercontinental desde el balcón del Consolat de Mar y los acordes del himno del club. Una celebración a la altura de una gesta histórica que proclama al Illes Balears Palma Futsal como tricampeón del mundo.