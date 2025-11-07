El Illes Balears hace historia: tricampeón de la Copa Intercontinental en una noche mágica en Son Moix que pasará en la historia. El Peñarol uruguayo cayó 4-2 ante los mallorquines, que respondieron con goles cada vez que los charrúas empataban el encuentro. El equipo que dirige Antonio Vadillo ha protagonizado una verdadera gesta a nivel mundial y es, sin ningún género de dudas, un verdadero orgullo no sólo para el deporte mallorquín, sino para el fútbol-sala español.

Mario Rivillos protagonizó el primer disparo del partido a los dos minutos, pero respondió Peñarol obligando a intervenir a Luan Muller, en un arranque de encuentro muy equilibrado en el que los dos equipos intentaron adelantarse en el marcador, aunque quien lo logró fue el Illes Balears. A los siete minutos Mario Rivillos colocó el balón en la esquina inferior de la portería uruguaya, volviendo loco a Son Moix.

Paroldo evitó el 2-0 de los mallorquines, pero Luan Muller volvió a estar de nuevo certero a los 13 minutos. Lucao estrelló un disparo en el poste a los 17 minutos y la primera parte acabó con un ajustado 1-0 que dejaba las espadas en todo lo alto de cara a la segunda mitad, en la que iba a decidirse el título de campeón de la Copa Intercontinental.

Ernesto tuvo el 2-0 nada más empezar, pero el balón no entró y el Peñarol, a los 25 minutos, acabó empatando el encuentro con un gol de Paroldo que fue recibido con enorme alegría por la numerosa colonia uruguaya presente en el pabellón de Son Moix.

Poco les duró sin embargo la euforia a los más de 1.000 seguidores charrúas, porque tras una doble ocasión de Charuto y Deivao, Mario Rivillos volvió a batir la meta de Fernández apenas dos minutos más tarde, volviendo a poner en ventaja a los mallorquines.

A partir de ahí Peñarol tocó zafarrancho de combate y pudo pasar absolutamente de todo porque Ernesto tuvo la sentencia en un disparo al palo, pero Luan Muller volvió a ser decisivo en varias paradas que dejaron claro que es, posiblemente, el mejor portero del mundo. Sin embargo no pudo hacer nada a los 37 minutos cuando, de nuevo Paroldo, estableció el empate a dos.

Todo parecía encaminado a la prórroga, pero apenas unos segundos más tarde apareció Lucas Machado para volver totalmente loco al pabellón con el 3-2. El Peñarol pidió la intervención del VIR, pero los árbitros dieron por válido el gol. Con todo perdido los uruguayos se lanzaron a tumba abierta y en el último segundo el ala brasileño Ernesto anotó el definitivo 4-2 para convertir al Illes Balears en tricampeón del mundo.

Illes Balears Palma Futsal: Luan Muller, Machado, Lin, Rivillos y Ernesto. También jugaron Peña, Charuto, Lucao, Deivao, Fabinho, Mateus Maia y Alisson.

Peñarol: Fernández, Navarro, Tumkiewicz, González y Stocker. También jugaron Vidal, Solorzano, Díaz, Paroldo y Franco Duque.

Árbitros: Khalid Hnich y Aymen Kammoun. TA Alisson, Franco Duque, Solorzano, Díaz

Goles: 1-0. Min. 7: Rivillos; 1-1. Min.25:Paroldo; 2-1. Min.27: Rivillos; 2-2. Min.37: Paroldo; 3-2. Min.37: Machado; 4-2. Min.40: Ernesto.

Incidencias: Final de la Copa Intercontinental disputada en el pabellón de Son Moix, que registró un lleno absoluto, con presencia de más de 1.000 seguidores uruguayos.